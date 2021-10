Instagram permetterà di fare un check prima delle live

Prova microfono, prova microfono. Instagram vuole rendere migliori le esperienze di trasmissione in live da parte dei suoi creators. Al momento, non è possibile effettuare un test di prova per produrre un’immagine chiara e un audio senza sbavature: di solito si va live senza sapere come sarà la qualità della prima immagine che i followers si troveranno di fronte. Il social network che fa parte del grande gruppo di Facebook punta a diventare sempre più professionale e a superare questo momento di “salto nel buio”.

LEGGI ANCHE > Gli utenti di Instagram possono fare le chat di gruppo su Telegram

Live su Instagram, come miglioreranno

Innanzitutto, i creators potranno annunciare le loro live, inviando delle notifiche ai propri followers. L’evento potrà essere pianificato con un anticipo fino a novanta giorni. Ma non è l’aspetto organizzativo quello più interessante per quanto riguarda le live su Instagram. Ci sarà tutta una sezione dedicata alla preparazione dell’evento: il creator – qualche istante prima della diretta – potrà sicuramente valutare la stabilità della sua connessione (con i relativi suggerimenti della piattaforma in merito) e curare la “fotografia” della propria diretta (con uno sguardo di insieme alla qualità della luce). Non mancheranno nemmeno gli strumenti di valutazione dell’audio, in modo tale da evitare il fastidioso “effetto pesce” o il fuori sync. Questa sezione verrà indicata sulla piattaforma come Practice Mode.

La soluzione, come indicato da Adam Mosseri, servirà all’ulteriore evoluzione di Instagram che – ormai – non è più il social network che ha sdoganato il formato quadrato.