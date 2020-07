Le imbarazzanti interviste nel video del “Milanese Imbruttito” sulla spiaggia di Gallipoli

La popolare pagina facebook “Il Milanese Imbruttito” ha pubblicato un video che documenta le interviste fatte a diversi bagnanti sulla spiaggia di Gallipoli. Le domande sono incentrate principalmente sul tema del Covid, ma anche su altri argomenti di stretta attualità.

Guardando il video per intero siamo letteralmente basiti e la prima cosa che ci siamo detti è stata: “dai, è impossibile, devono per forza essere degli attori!”

Le risposte sono di una banalità disarmante e sono l’emblema di una società totalmente immersa in un’ignoranza abissale. Non solo: la cosa che più ci ha sorpresi è la giovane età degli intervistati. Solitamente abbiamo a che fare coi cosiddetti “boomer”, ovvero persone anziane poco avvezze alla tecnologia e mediamente poco acculturate. La visione di questo video ha suscitato in noi diversi sentimenti ma in particolar modo tanta, ma davvero tanta amarezza.

Qualche esempio di botta e risposta?

“Perché il coronavirus è arrivato in Italia?”

“Per le multinazionali!” “Sono anni e anni che stavano studiando questo attacco all’umanità!”

“Chi è il Presidente del Consiglio?”

“Berusconi!” “Mattarella?”

“Chi è Giuseppe Conte?”

“L’allenatore dell’Inter?”

“Tu sei favorevole al MES?”

“Sì, perché è bravo!”

“Cos’è l’INPS?”

“Impresa Nazionale Partito Socialista!”

“Chi è Bill Gates?”

“Sta finanziando qua i vaccini… ci vogliono uccidere non c’è niente da fare!”

“Cos’è il 5G?”

“Il 5G da quello che so personalmente è una cosa che ha fatto sì del virus…” (?)

Quando l’intervistatore passa a Temptation Island e ad altre domande di gossip, invece, gli intervistati appaiono preparatissimi!

Vi lasciamo al video. Buona visione!