La storia dei like di Papa Francesco alle modelle sta diventando sempre più strana

Fo vero like? A Instagram l’ardua sentenza. Dopo il caso – esploso a livello internazionale – di qualche settimana fa, con la modella brasiliana Natalia Garibotto, spunta un altro like che sarebbe stato attribuito all’account Instagram di Papa Francesco e che sarebbe stato elargito a un’altra modella (che viene definita sul web come una star di Only Fans, una piattaforma su cui si scambia materiale – foto e video – a pagamento). Il like Papa alla modella è stato screenshottato su Twitter, da dove è partito il tam tam mediatico sui social network che ha dato origine alla notizia.

Like papa alla modella, cosa è successo con Margot Foxx

Permetteteci, però, di esprimere le dovute perplessità su quanto accaduto. La notizia è partita da questo account Twitter, che ha fotografato il momento esatto in cui Papa Francesco (con il suo account verificato @franciscus) avrebbe messo il like alla modella Margot Foxx.

they caught the Pope in 4K again pic.twitter.com/wwe3Up99pX — Corn 🌟 (@snyyrid) December 21, 2020

Il tweet ha avuto migliaia di like e condivisioni. Ma la modella aveva postato un presunto like il 19 novembre, in concomitanza con l’altro “incidente” che aveva persino portato il Vaticano ad aprire un’indagine interna per accertare l’accaduto. Possibile che ci siano stati due errori così grossolani a distanza di poco tempo l’uno dall’altro?

Viene il sospetto – visto che la prova del like consiste esclusivamente in uno screen – che l’immagine possa essere stata modificata, sulla scorta di quanto accaduto con Natalia Garibotto, per ottenere popolarità. Non a caso, dopo l’accaduto, Margot Foxx ha reso il suo profilo Instagram privato, per fare in modo, magari, che i vari utenti del social network – a partire dalla notizia del like di Papa Francesco – si incuriosissero e spendessero per lei un “follow”. Uno schema che, a novembre, era sembrato originale ma che adesso inizia a mostrare i primi segni di cedimento per quanto riguarda la credibilità di operazioni di questo tipo.

Se si aggiungono poi le battute, del tutto simili a quelle fatte da Natalia Garibotto, sul fatto che il like del papa sia in realtà segno che andrà in paradiso, il cerchio sembra chiudersi.