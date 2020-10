Il tempismo di Libero che dice che il sud è infettato, quando la Lombardia supera i 1000 casi in 24 ore

“Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che Lombardia, il sud è infettato”: questo il titolo da prima pagina dell’edizione di Libero oggi. Non mancano le puntualizzazioni su quanto siano bastati “pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt“. Che Libero non faccia titoli lusinghieri nei confronti del sud Italia lo sappiamo da sempre, ma oggi possiamo sottolineare quanto risulti ironica la prima pagina in virtù dei numeri coronavirus della giornata di ieri in Lombardia, in Campania e nel sud in generale.

Dati coronavirus Lombardia: solo ieri 1.140 nuovi contagi

Continua la crescita esponenziale dei nuovi contagi in Italia. Nella giornata di ieri sono stati registrati 5.724 nuovi casi positivi di Covid con 133.084 tamponi effettuati e 29 morti. Una crescita generalizzata dei contagi, certo, ma ieri la regione che ha pagato il prezzo più alto è stata proprio quella Lombardia che Libero contrappone al sud: 1.140 nuovi positivi con Milano città che ha fatto registrare oltre 300 nuovi casi.



Perché la prima pagina Libero sul sud infettato non ha senso

Anche il sud è in salita per quanto riguarda i dati coronavirus, con la Campania – in particolare – che vede il governatore De Luca iniziare a parlare della possibilità di lockdown Campania qualora il rapporto tra nuovi contagi e guariti dovesse diventare eccessivamente sbilanciato. I nuovi contagi in Campania ieri? 664, dato leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti, seppure comunque alto. Chiariamolo: i contagi salgono ovunque, nessuna regione risulta da un po’ di tempo ormai a contagi zero; la crescita della curva è visibile ovunque e in ogni regione crea preoccupazione. Andando però a guardare ai numeri è evidente come il paragone fatto da Libero tra il sud e la Lombardia non sia propriamente corretto.