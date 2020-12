La Lega taglia il video della rissa al Senato per non mostrare le spinte a De Poli e al commesso

Sembra più la tribuna di uno stadio che un’aula governativa. La rivolta dei senatori leghisti dopo la fiducia data al nuovo decreto sicurezza che manda in soffitta i decreti Salvini è stata ripresa in tutte le salse e oggi i profili social della Lega hanno deciso di pubblicare una serie di momenti, compreso il discorso di Matteo Salvini. Il video che compare sul profilo della Lega, però, è stato tagliato a regola d’arte per escludere i momenti in cui la violenza dei leghisti è esplosa arrivando a ferire il Questore De Poli (senatore Udc) e un commesso del Senato.

Rissa Lega al Senato: il video sui profili social che taglia le spinte

Il video pubblicato sui profili della Lega mostra momenti di alta tensione, lo striscione e le proteste ma nessuno alza le mani. Le proteste in Senato sono inframmezzate dal discorso di Matteo Salvini e, seppure rumorose e più adatte a uno stadio che a un’aula istituzionale, rimangono solo proteste a voce, tra urla, fischi e fogli lanciati. C’è però una parte della bagarre che non è stata mostrata sui profili della Lega, quella in cui il senatore dell’Udc De Poli e uno dei commessi del Senato che provano a intervenire vengono spintonati.

Le spinte censurate dalla Lega

#Lega indecente al Senato: usa l’Aula come uno stadio, travolge e fa cadere uno dei messi intervenuti per eliminare lo striscione, manda in infermeria il Questore De Poli.

La violenza per difendere le proprie idee non la si può tollerare.

Vergogna! Vergogna! Vergogna! pic.twitter.com/OJ7a9Dd2S4 — Eugenio Comincini (@Comincini) December 18, 2020



Il senatore Eugenio Comincini ha condiviso il momento in Senato da un’altra prospettiva, evidenziando come la Lega abbia «usato l’Aula come uno stadio» arrivando a «travolgere e far cadere uno dei messi intervenuti per eliminare lo striscione» e «mandando in infermeria il Questore De Poli». Se nel video pubblicato per far vedere ai follower della Lega i momenti di violenza e gli spintoni sono stati censurati, da questo video risulta evidente che i leghisti hanno superato il limite portando la violenza, oltre che la volgarità, all’interno dell’Aula istituzionale.