Salvini non sa che i posti negli ospedali si liberano anche perché la gente muore

Da giorni il leader della Lega porta avanti la sua tesi: i giornali e le televisioni dovrebbero parlare dell’alto numero dei guariti da Covid e non concentrarsi solamente sui decessi quotidiani e i nuovi contagiati. Insomma, Salvini vorrebbe educare i media a una comunicazione in cui prevalga l’ottimismo, mettendo solo in calce i dati più tristi e che – in realtà – rappresentano il vero specchio dell’evoluzione della pandemia nel nostro Paese. E così Salvini numero guariti prosegue in questo mood comunicativo anche nella giornata di giovedì 17 dicembre. Ma lo fa commettendo alcuni errori.

Poco dopo la diffusione del bollettino quotidiano da parte del Ministero della Salute, sul profilo Twitter di Matteo Salvini appare un post – con in allegato una delle slide di YouTrend sul numero di guariti, delle terapie intensive e dei ricoveri in ospedale – in cui ringrazia il lavoro di medici e infermieri, ma anche i cittadini pazienti.

Più di 500 ricoverati in meno negli ospedali in tutta Italia, e 71 terapie intensive in meno. Grazie a medici, infermieri e cittadini rispettosi e pazienti. pic.twitter.com/AFYw3K3fHJ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 17, 2020

Un giusto ringraziamento, ma questo tweet contiene una serie di indicazioni sbagliate che vogliono far apparire ottimistica una situazione numerica che non è così luminosa.

Salvini numero guariti, gli errori nel tweet

Nella sola giornata di ieri, giovedì 17 dicembre, in Italia sono stati registrati 683 decessi classificati come Covid. Ed è vero, come si legge nella slide di Youtrend condivisa da Salvini, che ci sono meno posti letto in terapia intensiva occupati (e meno ricoveri). Ma una parte di quel vuoto è anche dovuto all’altissimo numero di decessi che quotidianamente rende terribile il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Quindi è ovvio che il personale medico vada ringraziato, ma i toni trionfalistici per dei posti letto che si liberano – senza conoscerne le cause – sarebbero evitabili.

