M5S twitta contro Salvini: «Sai quanti bisognosi aiuti con 49 milioni?»

Matteo Salvini ha lanciato l’ennesima provocazione. Infatti, il leader della Lega ha affermato che – visto l’orientamento del governo che è pronto a istituire la zona rossa per i festivi delle vacanze di Natale, con la zona arancione nei giorni feriali – violerà le prescrizioni del prossimo dpcm andando a pranzare insieme ai clochard, portando loro un pasto caldo come, del resto, farebbe proprio ogni anno in occasione delle festività natalizie.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni attacca la Azzolina: «A confronto, Toninelli è Zichichi»

Salvini e clochard, le parole del leader della Lega sul 25 dicembre

Le parole di Matteo Salvini – in diretta su Instagram – hanno il sapore del pretesto. Anche perché la beneficenza, come ben si sa, non va sbandierata ai quattro venti. E se è vero che Matteo Salvini non è nuovo a delle iniziative benefiche (come, ad esempio, la visita ai bambini in un ospedale pediatrico lo scorso anno), è pur vero che certamente non c’è bisogno di aspettare Natale per compiere atti concreti di supporto agli ultimi.

Per questo motivo, dunque, il Movimento 5 Stelle ha attaccato duramente le parole del leader della Lega. Salvini aveva detto: «Se nei giorni di festa sarà vietato portare un pasto caldo ai meno fortunati, io lo farò lo stesso. Lo preannuncio. Lo farò lo stesso come sono abituato a farlo da anni. Porterò doni alla vigilia ai bambini meno fortunati, pranzerò a Natale coi clochard. Non potete chiudere in casa il cuore degli italiani». La risposta del M5S riprende il famoso tormentone dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire allo stato italiano. In un tweet i pentastellati hanno riportato la dichiarazione di Matteo Salvini e hanno commentato in maniera lapidaria: «Sai quanti ne aiuti con 49 milioni?».