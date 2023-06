SkyLimit aveva già dato a TheBorderLine una macchina a noleggio

Al centro dell’attenzione mediatica è finito – inevitabilmente – anche il noleggio SkyLimit di Roma. Si tratta del noleggio auto che ha fornito ai cinque ragazzi il SUV Lamborghini Urus con il quale è stato fatto l’incidente che ha visto un bimbo di cinque anni morire. Sono in corso una serie di accertamenti sull’attività e sul titolare incentrati, in particolar modo, sulla verifica del fatto che il giovane alla guida (Matteo Di Pietro) avesse i requisiti per guidare una macchina di questa potenza anche considerato che – appunto – i cinque youtuber in questione hanno tutti, secondo quanto riferito dalla polizia locale, tra i 20 e i 22 anni.

Come si può verificare sul sito dell’ACI, infatti, il secondo comma bis dell’articolo 117 del codice della strada dispone quanto segue: «Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non e’ consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t». La Lamborghini Urus può contare su una potenza di 478 kw che equivalgono a 650 cavalli.

Raggiunto da Repubblica, l’amministratore unico di SkyLimit Gabriele Morabito ha affermato a telefono: «Sono dispiaciuto per quel bambino, noi non c’entriamo nulla».

Noleggio SkyLimit, il precedente

La Lamborghini Ursus non è la prima macchina fornita da SkyLimit ai ragazzi del canale Youtube TheBorderLine. Come abbiamo già spiegato analizzando i contenuti di Youtube del canale, i giovani protagonisti avevano già realizzato due challenge precedentemente: una di queste (“Vivo 50h in macchina *CHALLENGE*”) è stata realizzata su una Fiat 500 brandizzata SkyLimit, come si può vedere nell’immagine di copertina di questo articolo e andando a cercare il video Youtube in questione.

Risulta evidente, quindi, che una collaborazione tra le due realtà – forse con un product placement da parte di SkyLimit nel video della 500 che conta, ad oggi, oltre 3 milioni 100 mila visualizzazioni dal 10 marzo 2022 – c’era già stata. Se da un lato – sul piano giudiziario – andrà accertato, tra le altre cose, il rispetto della codice 2-bis dell’articolo 117 del codice stradale, dall’altro lato pare chiaro che chi ha noleggiato l’auto fosse pienamente a conoscenza dell’attività dei ragazzi e del loro canale di challenge.