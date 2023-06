TheBorderLine S.R.L., un’azienda strutturata che si basa su video assurdi

La TheBorderline Srl è una microimpresa molto giovane, troppo per poter capire l’esatto andamento del suo successo commerciale (che non va sempre pari passo con i like e l’engagement social). Un capitale sociale irrisorio e quote suddivise in parti uguali tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere. Poco più di un anno di “vita”, con un primo bilancio (che fa riferimento ai primi 11 mesi dalla nascita e ai primi 6 di attività) approvato e depositato che mostra la base di un progetto che sembra essere vincente. Un progetto basato su giovani che pubblicano video su YouTube (ma anche su Instagram e TikTok). Contenuti a volte estremi, challenge potenzialmente pericolose. Ma il problema non è l’età – perché il tragico epilogo dell’incidente di Casal Palocco poteva arrivare anche se alla guida ci fosse un gruppo di 40enni -, piuttosto l’estremizzazione del concetto di sfida dietro cui si fonda la decisione di aprire un’aziende dedicata.

Perché il gruppo di youtuber riuniti all’interno della TheBorderline Srl ha deciso di andare avanti con le proprie forze. Non si è appoggiato a un’agenzia di comunicazione (o talent factory) già esistente, ma ha deciso di mettere in piedi una microimpresa “personale”. E sul loro canale Youtube, appare questa descrizione:

«Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:) Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo) La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto».

Ma, secondo quanto dichiarato nella visura storica di società di capitale, l’attività di questa azienda rientra all’interno dei diversi livelli del settore comunicazione:

«Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Ulteriori specifiche: conduzione di campagne di marketing on line, web marketing».

Tutto ciò ha portato, nel giugno del 2022, all’inizio delle attività dell’azienda (con l’atto di fondazione che risale al 17 febbraio dello stesso anno). Secondo la visura camerale, alla guida del Consiglio di Amministrazione c’è Matteo Di Pietro che, secondo quanto indicato all’interno del Verbale di Assemblea dei soci (del 13 aprile di quest’anno) detiene il 50% delle quote del capitale sociale. La metà restante, invece, è di proprietà di Leonardo Golinelli che, nel cda, ricopre il ruolo di consigliere. E il capitale sociale alla base della microimpresa è di 10mila euro.

TheBorderline srl, un’azienda strutturata per video assurdi

Al momento della registrazione presso la Camera di Commercio di Roma, la TheBorderline srl aveva un solo dipendente e due soci. Ovviamente tutto ciò fa riferimento al periodo fino al 31/12/2023. Dunque, microimpresa il cui stato di salute sembra essere molto buono, ma non essendoci parametri precedenti di confronto, non è possibile fare una tara. Dunque, non c’è uno storico di paragone. Sta di fatto che il fatturato nel 2022 è pari a 188.333 euro, con un utile pari a 46.527 euro (con 2.230 euro destinati alle spese legali e i restanti 44.1962 destinati alla riserva straordinaria. Cifre che non sembrano essere elevatissime, soprattutto se rapportate al successo social di questi youtuber. Anche perché, l’esercizio di bilancio approvato al 31/12/2023 sembra essere una fotografia già scritta: poco utile, pochi movimenti. Tutto normale, tutto regolare dal punto di vista della dichiarazione.