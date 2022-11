La storia senza senso dell’uomo vestito da Van Gogh che si “vendica” degli attivisti per l’ambiente

Satira che supera la realtà e che sui social diventa una notizia. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a narrazioni che vengono diffuse su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok (ma anche nelle classiche catene di Sant’Antonio delle chat) che non hanno nulla a che fare con la verità. Nascono per seguire il vecchio detto “castigat ridendo mores“, andando a estremizzare (attraverso iperboli, anche per immagine) reazioni o contro-reazioni a fatti realmente accaduti. E seguendo questo cliché, da giorni sui social circola la non-notizia dell’uomo vestito da Van Gogh che si “vendica” degli attivisti per l’ambiente lanciando contro i loro del minestrone.

Iperboli in risposta di fatti realmente accaduti. Nelle ultime settimane, infatti, le pagine di cronaca internazionale hanno raccontato delle azioni degli attivisti dell’ambiente contro alcune opere d’arte. È successo anche a Roma, con un gruppetto di giovani che ha versato della zuppa su un’opera di Vincent Van Gogh – “Il seminatore” – ospitata a Palazzo Bonaparte. Ed è questo il grimaldello che, unito ad altri episodi simili, ha dato vita a questa vignetta moderna sotto forma di meme.

La traduzione in italiano e figlia del testo scritto in tedesco. Dunque, secondo questa narrazione, un uomo vestito da Van Gogh sarebbe entrato in una sede degli attivisti per l’ambiente a Londra e si sarebbe “vendicato” lanciando zuppa contro di loro. Una sorta di legge del contrappasso, ma è solo satira.

Uomo vestito da Van Gogh contro attivisti, la bufala

Perché sulla stampa locale, londinese, questa notizia non è mai comparsa. Stesso discorso vale per gli organi di informazione di altri Paesi. E, infatti, la stessa immagine (e la scritta in tedesco) dà immediatamente la connotazione di questa non-notizia. Il tutto è firmato “Debeste“, un sito in lingua tedesca che fa intrattenimento online (ha anche una pagina Facebook) di stampo ironico-satirico. Inoltre, l’immagine utilizzata per rilanciare questo meme non ha nulla a che fare con Londra: si tratta di uno scatto realizzato durante la parata di Halloween andata in scena ad Ashland (Oregon, Stati Uniti).