«Un milione dal 2017», i numeri a caso sull’immigrazione in Italia rilanciati dal sottosegretario all’Interno

Ha trascorso quasi 28 mesi – negli ultimi 4 anni e mezzo – all’interno delle stanze del Viminale. Per tutto questo tempo ha ricoperto il ruolo di Sottosegretario al Ministero dell’Interno. Prima coadiuvando Matteo Salvini (nel governo Conte-1), poi al fianco di Luciana Lamorgese (nell’esecutivo guidato da Mario Draghi). E questo lasso temporale è destinato a crescere, visto che Nicola Molteni è stato “premiato” anche dal nuovo corso Meloni che lo ha nominato in quello stesso identico ruolo per il dicastero ora guidato da Matteo Piantedosi. Tutta questa esperienza nel Ministero dell’Interno, però, ha portato il leghista a perdere di vista i numeri dei flussi migratori verso l’Italia. Nonostante tutto ciò sia di sua competenza.

LEGGI ANCHE > Meloni scarica sui giornalisti e sui media la responsabilità della crisi con la Francia

Qualche giorno fa, mentre in Italia si discuteva delle strategie del Viminale sullo sbarco dei migranti soccorsi dalla Humanity 1 e dalla Geo Barents nel Mediterraneo (e ancor prima che scoppiasse il caso diplomatico con la Francia sulla gestione della Ocean Viking), Nicola Molteni aveva rilasciato un’intervista a Libero Quotidiano in cui aveva dato i numeri. Questi numeri: «Nel periodo in cui Pd e 5 Stelle hanno gestito l’immigrazione hanno fatto solo danni: depotenziare il decreto sicurezza ha causato migliaia di morti in più. Le politiche del secondo governo Conte sono state un manifesto per migliaia di irregolari. Nei 14 mesi di Salvini gli sbarchi sono stati 5 mila. Quest’anno, in 9 mesi, siamo a 88 mila. Dal 2017, tolta la parentesi della Lega al Viminale, la sinistra ne ha fatti arrivare quasi un milione».

Nicola Molteni e i numeri a caso sui migranti in Italia dal 2017

Già il primo dato, quello sui 14 mesi di “gestione Salvini” è falso. Lo dicono i numeri ufficiali del Viminale: in quel lasso di tempo (suddiviso a cavallo tra due anni), non sono sbarcate 5mila persone, ma 15mila. Un numero significativamente più alto rispetto a quanto dichiarato da Molteni a Libero quotidiano. Avrà “sbagliato” solo su questo numero? Assolutamente no. Perché il sottosegretario (ormai quasi perpetuo) al Viminale, sostiene che dal 2017 al 2022 (escludendo l’Era Salvini) «la Sinistra ne ha fatti arrivare quasi un milione». Ovviamente non è così.

Come spiega PagellaPolitica, che fa riferimento a tutti i report del cruscotto statistico sull’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal 2017 a oggi sono sbarcati in Italia poco meno di 330mila migranti (se aggiungiamo i circa 15mila arrivati durante l’epopea di Salvini al Viminale questo dato va a sfiorare i 35mila). Un numero di gran lunga inferiore al «quasi un milione» citato da Nicola Molteni. Un errore da matita blu, ma lui è solo un sottosegretario al Ministero dell’Interno che lavora lì da anni e continua a lavorarci anche oggi.

(foto IPP/Paolo Gargini)