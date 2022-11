Il video dell’attentato a Istanbul che, in realtà, è del 2016

Dal pomeriggio di ieri – quando alle ore 16.20 ora turca e 14.20 ora italiana è esplosa la bomba in una delle vie commerciali più affollate della città del Bosforo – girano sui social una serie di video attentato Istanbul postati da coloro che, per un caso fortuito, stavano filmando nei pressi del luogo dell’esplosione e hanno poi potuto postare il contenuto. Contenuti che, ovviamente, sono andati virali in poche ore così come i filmati provenienti da diverse telecamere di sorveglianza della zona. Ce n’è uno, in particolare, che fornisce le immagini dell’esplosione in Istikal Caddesi avvenuta non domenica 14 novembre 2022 ma sabato 19 marzo 2016, come abbiamo verificato in redazione facendo qualche ricerca.

Il video attentato Istanbul che è del 2016

Pubblico una minima parte del Video perché sono veramente terribili le immagini che arrivano da #İstanbul

pic.twitter.com/6Qei3jJQWG — Ferdinando (@ferdinantrip) November 14, 2022



Il posto è lo stesso ma non lo è l’attentato, quindi. Per l’attentato del 13 novembre 2022 Erdogan ha accusato il Pkk, disponendo l’arresto si 46 sospetti (compresa una donna siriana che, dalle ore successive all’attentato, sarebbe stata qualificata come colei che ha piazzato la bomba). Sui social girano una serie di video dell’esplosione di ieri ripresi da telecamere a circuito chiuso ma uno di quelli che sta girando maggiormente – e che abbiamo condiviso sopra – risale, come abbiamo verificato, al 2016.

İstiklal Caddesi’nde 10:55’te meydana gelen patlama anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/USB1JNWDcy — 140journos (@140journos) March 19, 2016

More than 6 years ago on 19 March 2016, a suicide bombing took place on the same Istikl Street in which 4 people were killed and 36 were injured. This is the video of the CCTV footage when the blast took place#İstanbul #Turkey #Blast #explosion #CCTV pic.twitter.com/xucgOOKm5m — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) November 13, 2022

Il giornalista Madhaw Tiwari scrive: «Più di 6 anni fa, il 19 marzo 2016, nella stessa via Istikl è avvenuto un attentato suicida in cui 4 persone sono rimaste uccise e 36 sono rimaste ferite. Questo è il video delle riprese delle telecamere a circuito chiuso quando è avvenuta l’esplosione». Anche 140juornos (editore di media turco con sede a Istanbul) ha pubblicato quello stesso video il giorno dell’attentato parlando di «nuovi filmati delle telecamere di sicurezza dell’esplosione avvenuta in Istiklal Street alle 10:55».

Stesso luogo, quindi, ma giorno, ora e attentato diversi. Un errore che è facile commettere e, proprio per questo, è importante collocare immagini e video nel giusto contesto. L’attentato del 2016 è stato un attacco suicida (il quarto di quell’anno) che ha preso di mira quella stessa via nel weekend, momento di massima affluenza nel quartiere commerciale. Istiklal Avenue, allora come oggi, è una zona molto famosa tra i turisti e particolarmente trafficata.