La chiusura di RARBG, la fine di un’era per i torrent

Per anni è stata una delle piattaforme più utilizzata da chi “ama” condividere e scaricare file Torrent. Da qualche giorno, però, RARBG non è più disponibile. Non solo in Italia, ma in tutto il mondo. I gestori del portale che consentiva di sfruttare il P2P tra gli utenti hanno lasciato tutti spiazzati, giustificando la decisione di chiudere tutto parlando delle conseguenze della pandemia Covid e della guerra in Ucraina.

RARBG chiude i battenti, la fine dell’era Torrent?

RARBG è stato per anni il sito di file Torrent più utilizzato a livello globale. In Italia, però, la piattaforma fu bloccata nel 2017 dall’Agcom: gli utenti, infatti, utilizzavano il portale per condividere e scaricare contenuti protetti da diritto d’autore. Ma questo non ha fermato gli “appassionati” che hanno sfruttato il sistema dei “mirror” per raggiungere il sito nonostante il blocco disposto dall’Autorità.

Il problema principale, dunque, non sono i Torrent ma gli usi e gli abusi che se ne fanno. Anche perché, torrent non è altro che il nome di una estensione che fa riferimento al protocollo BitTorrent. Tutto legale, dunque. Ma non come viene ancora utilizzato. In tanti, infatti, mettono a disposizione film, serie tv, canzoni, testi e molto altro. Tutto protetto dal copyright. E l’utilizzo illecito di questi file non ha fatto altro che far crescere anche il dato sulla pirateria nel nostro Paese. Nel tentativo di frenare questa e altre distorsioni (come la trasmissione illecita di eventi sportivi), il governo sta per approvare una nuova legge anti-pirateria.