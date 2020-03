Abbiamo avuto modo di vedere grazie a Netflix in anteprima i primi cinque episodi de La Casa di Carta – Parte 4. La serie tornerà il prossimo 3 aprile e lo farà con gli stessi ingredienti che hanno contraddistinto le prime tre parti: sentimenti, ma anche azione seppur con una parte thriller per gran parte messa in secondo piano. La Casa di Carta ricomincia esattamente da dove l’avevamo lasciata, con il Professore interpretato da Alvaro Morte straziato per la morte di Lisbona (Itziar Autino, trovata positiva al coronavirus) e Nairobi (Alba Flores) ferita in modo grave. Subito quindi l’inizio crea tensione e ci fa capire dall’inizio che in questa quarta parte il minimo comune denominatore sarà la paura e lo sfaldamento del gruppo, perché rapinare la Banca di Spagna è molto più duro e logorante rispetto alla Zecca di Stato.

I personaggi che abbiamo lasciato quindi li ritroviamo in modo molto diverso, con grandi difficoltà ad andare avanti e persino un golpe: Tokio, la sempre splendida Ursula Corbero, spodesta Palermo (Rodrigo De La Serna) dando via al caos, con l’ex luogotenente del Professore come nuova mina impazzita che varia leggermente un impianto narrativo fin troppo simile a quello delle precedenti stagioni. La Casa di Carta non ha interesse di innovarsi, non vuole proporre niente di nuovo ma soltanto far rivedere al suo pubblico i personaggi amati e la stessa struttura narrativa: la rapina nel presente e poi subito viaggio nel passato con dei flashback per entrare in empatia con la banda. Il team creativo di Alex Pena da questo punto di vista ripropone nuovamente lo stile di Lost, ma con risultati distanti dalla serie creata da J.J Abrams.

Per gli amanti di Berlino, l’eccentrico personaggio interpretato alla grande anche stavolta da Pedro Alonso, iniziamo col dirvi che ci sarà ampio spazio per il suo personaggio con la tecnica dei flashback. Gli autori hanno amato molto questo stile narrativo come detto precedentemente, quindi sarebbe stato folle non mostrare più il personaggio, forse, più apprezzato della serie. La vera sorpresa è forse nel Professore, mai così debole e mai così poco attento alle variabili che mettono a rischio fortemente tutto il gruppo. Riuscirà a scoprire il festino della sua Lisbona ritrovando così lucidità e motivazioni? Tokio terrà unito un gruppo sull’orlo del collasso o sarà il capitano di una nave destinata ad affondare?

La Casa di Carta – Parte 4, il vero nemico è all’interno della Banca

La risposta arriverà subito e i primi cinque episodi che abbiamo potuto vedere in anteprima rappresentano sicuramente un punto di passaggio fondamentale per La Casa di Carta: finalmente c’è un vero nemico dall’interno, un mix tra Rambo e John Wick. Il quarto episodio segnerà una svolta senza precedenti perché finalmente la banda si sentirà davvero vulnerabile e avrà la paura negli occhi. Questo avrebbe potuto rappresentare probabilmente l’aspetto più interessante della stagione, ma già da subito vediamo una ripetitività importante nelle scene e nei dialoghi. La Casa di Carta è irrealistica, molto più vicina ad una telenovela che ad una serie tv in molti momenti ma a chi ha seguito le prime tre stagioni importerà poco.

La scrittura in una serie è tutto e La Casa di Carta dimostra di non curarsene quanto dovrebbe. Questi cinque episodi vivono di alti e bassi continui, dimostrando come dopo la fine della seconda stagione ci sia stata un’importante carenza di idea. Un peccato che alcuni personaggi abbiano davvero poco spazio, con la scrittura di Marsiglia che ha lasciato un po’ a desiderare. Finalmente il professore ha un vero partner esterno con lui, sarebbe stato bello approfondirlo maggiormente. Quanto accaduto nel quinto episodio ci lascia ben sperare che una svolta sia nell’aria ed imminente, probabilmente come accaduto nel primo ciclo di episodi sarà una morte a cambiare le carte in tavola dando la scossa di cui la storia ha bisogno. A volte per andare avanti bisogna sacrificare qualcosa, vedremo se gli autori de La Casa di Carta ci regaleranno una parte finale di stagione più coraggiosa.

La Casa di Carta 4 – Pro e contro

Pro

stessa struttura delle prime stagioni

tokyo al comando

flashback con Berlino

antagonista all’interno della banca

Contro

storia troppo simile alle altre stagioni

dialoghi ripetitivi

nuovi personaggi poco approfonditi

colpi di scena troppo telefonati

Complessivamente possiamo dire che La Casa di Carta – Parte 4 darà ai fan della serie quello che vogliono.