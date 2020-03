Anche l’attrice Itziar Ituño, ispettore Murillo de “La casa di carta”, è positiva al coronavirus

L’annuncio arriva dal profilo Instagram dell’attrice Itziar Ituño, diventata celebre nel mondo nei panni dell’ispettore Murillo – alias Lisbona – nella serie tv spagnola La casa di carta. Oltre all’annuncio della positività del suo tampone la donna, che accusa sintomi lievi, ci ha anche tenuto a fare un appello: «Non prendetela alla leggera e state a casa».

Itziar Ituño coronavirus, «È ufficiale, ho i sintomi da venerdì pomeriggio»

«Ciao a tutti!», comincia l’attrice nel suo post, volto a tranquillizzare i suoi fan e a rendere note le sue condizioni di salute. Ma anche a chiedere alle persone di prendere sul serio questa situazione che, ormai, coinvolge tutto il mondo. «È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus». L’attrice compare nella fotografia scelta per dare la notizia sorridente ma palesemente non in forma.

«Prendiamo il vaccino della responsabilità del bene comune»

L’attrice ha deciso di parlare chiaramente e esprimere la propria opinione: «Non prendetela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà», si legge. «Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli», ha affermato la Lisbona de La casa di carta, sottolineando come sia «giunto il momento di prendere il vaccino della responsabilità del bene comune». Il momento storico che stiamo vivendo sceglie di definirlo come «di solitudine e generosità», non mancando di chiedere alle persone di rimanere nelle loro case per proteggere gli altri. L’attrice conclude il post raccomandando a tutti quanti di prendersi cura di se stessi.

(Immagine copertina dal profilo Instagram di Itziar Ituño)