Kim Jong-un in gravi condizioni dopo un’operazione al cuore, ma Pyongyang smentisce

La notizia dello stato di salute di Kim Jong-un ha fatto il giro del mondo. Secondo la Cnn, che ha citato fonti dell’intelligence americana, il presidente della Corea del Nord sarebbe ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un intervento al cuore. Pyongyang ha smentito questa ricostruzione attraverso una nota inviata all’agenzia di stampa sudcoreana sudcoreana Yonhap.

Secondo quanto riportato nella notte italiana dalla Cnn, Kim Jong-un «in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico». Già nei giorni scorsi, infatti, alcuni siti sudcoreani – che seguono molto da vicino le vicenda della Corea del Nord – avevano parlato di questo intervento chirurgico al cuore al quale era stato sottoposto il presidente nordcoreano. Un’intervento reso necessario dal suo «fumo eccessivo, dall’obesità e dal sovraffaticamento da lavoro». Ma fonti di Pyongyang hanno smentito che le sue condizioni di salute siano gravi: «Il leader nordcoreano non è malato né in gravi condizioni».

Kim Jong-un e le sue condizioni di salute

Le indiscrezioni sullo stato di salute del presidente della Corea del Nord erano iniziata a circolare nel corso della scorsa settimana, quando Kim Jong-un non aveva partecipato alle celebrazioni per l’anniversario della nascita del nonno, Kim Il-Sung – fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea -, deceduto nel 1994. Questa sua assenza aveva dato il via a una serie di notizie proprio sul suo stato di salute.

L’intervento al cuore e la convalescenza

Poi è arrivato l’articolo del quotidiano online Daily NK, che ha sede a Seul ma segue molto da vicino quel che accade in Corea del Nord, che aveva parlato di questo intervento cardiovascolare a cui Kim Jong-un era stato sottoposto lo scorso 12 aprile. Lo stesso sito ha parlato di fase di convalescenza in una villa sul monte Kumgang.

(foto di copertina: da Sky News)