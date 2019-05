Si chiama “Aletheia” il nuovo album di IZI, anticipato dal singolo di successo “Fumo da Solo”. Il rapper, che ha partecipato anche ad un film, ha calcato il palco del Concerto del Primo Maggio a Roma.

Annunciata l’uscita e il tour instore di Aletheia, il nuovo album di Izi

Lo avrete visto mercoledì pomeriggio mentre si esibiva sul palco del concertone del primo maggio, mentre cantava una cover di Dolcenera di Fabrizio de André e sopratutto il suo nuovo singolo “Dammi un motivo“. Con questo nuovo brano il trapper genovese Izi, all’anagrafe Diego Germini, racconta un suo lato più sentimentale, interpretando un ragazzo che ricorda e rivive una relazione finita con una ragazza che si perde nella malinconia del passato. Uno sguardo ad una storia passata, con un occhio chiuso ed uno aperto come suggerito dalla copertina del singolo. “Dammi un motivo”, la cui produzione è stata curata dal beatmaker milanese MACE e disponibile dal 30 aprile su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme digitali, anticipa l’uscita del nuovo disco “Aletheia” che letteralmente descrive «lo stato del non essere nascosto / dell’essere evidente». L’album segna il suo ingresso nella squadra di Island Records – Universal Music, e vede al suo interno featuring con Sfera Ebbasta e Speranza e la produzione di David Ice, Charlie Charles, tha Supreme, Mace, High Klassified, Maaly Raw, Heezy Lee, Josh e Bijan Amir e Frankie P. Aletheia sarà disponibile da venerdì 10 maggio in tutti i digital store e nei negozi di dischi in formato cd e vinile.

Chi è Izi, il trapper genovese che ha calcato il palco del concerto del Primo Maggio

Diego Germini, in arte IZI, è nato in provincia di Cuneo e cresciuto a Cogoleto (Genova). A 17 anni decide di abbandonare la scuola e la sua casa: vive anni difficili, segnati dal vagabondaggio e da problemi di salute. Difficoltà che riesce ad incanalare nella scrittura dei suoi testi, raccontando le sue esperienze. È però l’incontro con il rapper genovese Sangue che segna la sua carriera artistica: dopo aver scritto alcuni brani a 4 mani, entrano a far parte del collettivo genovese Wild Bandana. Sono però il 2016 e il 2017 gli anni della vera svolta: interpreta il ruolo di protagonista nel film “Zeta” di Cosimo Alemà, e i suoi due album “Fenice” (2016) e “Pizzicato” (2017) conquistano la critica e vedono entrambi certificati Disco D’Oro dalla Fimi.

Il tour Instore di Izi per “Aletheia”

Izi comincerà dal 10 maggio un tour instore per incontrare i suoi fan e autografare Aletheia. Qui le date:

10.05 – ore 16.00 – GENOVA, Feltrinelli

11.05 – ore 16.00 – MILANO, Mondadori

12.05 – ore 14.30 – BRESCIA, Mondadori

12.05 – ore 18.00 – PADOVA, Mondadori

13.05 – ore 16.00 – BOLOGNA, Mondadori

14.05 – ore 14.30 – VARESE, Varese Dischi

14.05 – ore 18.00 – TORINO, Feltrinelli

15.05 – ore 14.30 – LUCCA, Skystone

15.05 – ore 18.00 – FIRENZE, Galleria del Disco

16.05 – ore 17.00 – ROMA, Discoteca Laziale

17.05 – ore 15.00 – NAPOLI, Mondadori

17.05 – ore 18.00 – SALERNO, Mondadori

18.05 – ore 15.00 – LECCE, Feltrinelli

18.05 – ore 18.00 – BARI, Feltrinelli

20.05 – ore 16.00 – ALGHERO, Mondadori

21.05 – ore 16.00 – CAGLIARI, Mondadori

22.05 – ore 16.00 – PALERMO, Mondadori C.C. Forum

23.05 – ore 15.00 – MESSINA, Feltrinelli

23.05 – ore 18.00 – CATANIA, Feltrinelli

25.05 – ore 15.00 – COMO, Fregerio Dischi

25.05 – ore 18.00 – MONZA, Feltrinelli