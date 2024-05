IT-Alert e i mancati allarmi sui terremoti ai Campi Flegrei

Molti cittadini residenti in Campania, soprattutto nella zone dei Campi Flegrei, si aspettavano che lo sciame sismico e le forti scosse di terremoto che si sono susseguite nel corso delle ultime ore fossero segnalati dall’ormai famoso IT-Alert con una notifica inviati a tutti gli smartphone. E, invece, quel suono d’allarme non è arrivato a nessuno. Colpa di un sistema che, appena nato, non è funzionante. Sui social ci sono state molte polemiche, ma il motivo che si cela dietro il mancato invio di queste notifiche sonore è dettato dalla natura stessa degli eventi sismici che si stanno susseguendo – anche in queste ore – nella zona.

IT-Alert ai Campi Flegrei, perché nessun allarme?

Il “manuale” di IT-Alert (ossia le indicazioni operative) spiegano come il sistema di allarme entri in funzione in caso di attività vulcanica. E se è vero che la zona dei Campi Flegrei è un’area di natura vulcanica, è altrettanto vero che si fa riferimento al lancio dell’allarme solamente in caso di imminente eruzione. E non è questo il caso: le scosse, anche quelle più violente, sono colpa dei bradisismo di quella zona, un fenomeno vulcanico di tipo secondario e che non è il sintomo di un’imminente eruzione vulcanica.

Forse per una scarsa chiarezza comunicativa, molte persone attendevano un allarme attraverso queste notifiche per i rischi di protezione civile. E proprio nelle stesse ore, un copione analogo si sta consumando in Veneto. In particolare, alcuni cittadini della zona di Camposanpiero si sono lamentati di non aver ricevuto un allarme da IT-Alert sulle intense precipitazioni che hanno provocato l’esondazioni di alcuni canali. Anche in questo caso, c’è una spiegazione: per questo tipo di eventi atmosferici (e per le loro conseguenze) il sistema è ancora in fase di sperimentazione per tutto il 2024.