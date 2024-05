Il caso dei mancati allarmi di IT-ALERT per le scosse dei Campi Flegrei

Quello che si è verificato nelle ultime ore in Campania, nell’area dei Campi Flegrei, ha occupato le colonne di cronaca di tutti i giornali e le aperture di tutti i telegiornali. Tuttavia, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito né a chi ha vissuto le ore frenetiche dei terremoti legati al fenomeno del bradisismo, né agli esponenti politici locali che hanno dovuto affrontare i disagi di migliaia di cittadini che hanno trascorso la notte tra il 20 e il 21 maggio in strada e che hanno cercato di mettersi al riparo in aree non interessate dallo sciame sismico. La cosa che non è sfuggita è il mancato invio della notifica da parte di IT-Alert, il servizio di monitoraggio digitale della protezione civile, che dovrebbe avvisare i cittadini italiani – direttamente sul loro dispositivo mobile – in caso di fenomeni estremi.

LEGGI ANCHE > Quali sono le regole e le leggi che hanno permesso a IT-Alert di funzionare

IT-Alert e Campi Flegrei, perché non è arrivata nessuna notifica

La domanda che ci si è posti è indubbiamente collegata al fatto che, tra i servizi previsti dalla protezione civile per il funzionamento di IT-Alert, ci fosse anche l’attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e di Vulcano. Questo è indicato esplicitamente nelle linee guida per il funzionamento di IT-Alert. Al contrario, non è previsto un intervento della notifica per quanto riguarda eventi imprevedibili come i terremoti. La differenza sottile si gioca esattamente su questo crinale: i terremoti, derivazione diretta di fenomeni bradisismici, sono collegati in qualche modo all’attività vulcanica nell’area dei Campi Flegrei.

Dunque, la domanda che ci si pone è se questa tipologia di eventi dovesse essere “coperta” dalla notifica di IT-Alert. In realtà, stando a un approfondimento della documentazione fornita dalla Protezione Civile, l’attività vulcanica nei Campi Flegrei, per rientrare nel campo di applicazione di IT-Alert, dovrebbe essere “imminente” e dovrebbe riguardare un fenomeno eruttivo. Nel caso specifico, invece, le scosse di terremoto sono state trattate come per il resto d’Italia: eventi che non possono essere previsti in alcun modo e che, quindi, non ha senso far precedere da messaggi di allarme di alcun tipo.