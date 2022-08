L’ipotesi di un social (o di un profilo OnlyFans) lanciato da Chiara Ferragni

Si tratta di una ipotesi – è quindi imperativo, per ora, utilizzare il condizionale – basata sulla storia che Chiara Ferragni ha pubblicato il 28 agosto e che non è di certo passata inosservata. La proposta è stata fatta sotto forma di sondaggio: la mega influencer ha domandato ai suoi follower (scrivendo in inglese, quindi lasciando intendere che si tratta di una richiesta che potrebbe anticipare anche un tipo di iniziativa che va ben oltre i confini italiani) se sarebbero disposti a pagare un abbonamento per avere accesso a una serie di contenuti esclusivi dei loro personaggi preferiti sui social. Sui social non sono poche le persone che – parlando della questione – hanno iniziato a parlare dell’ipotesi di un social Chiara Ferragni.

chiara ferragni bubble coming soon https://t.co/2ch1rE78uM — ☻ (@skz1ni) August 29, 2022



LEGGI ANCHE >>> Chiara Ferragni censurata su Instagram: «Se volete vedere la t-shirt, ho messo la foto su Twitter»

Social Chiara Ferragni o profilo OnlyFans

Vediamo cosa ha scritto esattamente Chiara Ferragni nelle storie di ieri: «Vorrei capire una cosa: anche i ragazzi sarebbero interessati a iscriversi al profilo dei loro personaggi preferiti per vedere contenuti esclusivi (dietro le quinte, annunci eccetera) e parlare con loro? Se si, quanto sareste disposti a pagare al mese?». Un sondaggio che sembra andare proprio in quella direzione, esplorando funzionalità verso le quali sta andando Instagram stesso e tratteggiando una piattaforma che assomiglia – per le poche caratteristiche fornite – a OnlyFans.

Di recente Instagram ha cominciato a esplorare la possibilità, per i creator, di monetizzare con gli abbonamenti fornendo – appunto – contenuti diversi rispetto a quelli che sono abituati a condividere tramite i canali classici e senza che chi ne fruisce paghi un prezzo. La possibilità di vedere contenuti esclusivi e di parlare con i propri idoli pagando un compenso, invece, è appannaggio – come abbiamo già accennato – di OnlyFans.

Se non si trattasse di un nuovo social in cui investire, l’altra ipotesi plausibile è che la Ferragni stia indagando tra i suoi follower quanti sarebbero disposti a seguirla su OnlyFans e a pagare un abbonamento per ottenere suoi contenuti esclusivi.