«Occorre fare attenzione ai messaggi veicolati perché non si conosce la storia dell’utente a cui arriveranno»

Sempre più dottori e professionisti sanitari iniziano a presenziare i social network. Difficile non trovare la figura adatta alle nostre esigenze. I motivi di questa presenza sono diversi, ma essenzialmente quando non sono legati al business personale si può dire che ci sia dell’impegno civile. Il dilagare di fake news in ambito sanitario ha portato molti professionisti a scendere in campo in prima linea per tamponare il fiume di notizie fasulle sul web.

LEGGI ANCHE > Angelica Cesena e Instagram usato in maniera professionale: l’idea de @lanutrizionistaincucina

Intervista ad Angelica Cesena, la sua specializzazione in nutrizione al femminile

Angelica Cesena è una giovanissima biologa nutrizionista, classe 1996, di Piacenza. È specializzata in nutrizione al femminile e salute gastrointestinale, e alterna il suo lavoro, in presenza e online, con la comunicazione della buona salute. In merito alla sua specializzazione, ci racconta: «La nutrizione al femminile è a tutti gli effetti “nutrizione focalizzata sulla donna e a tutte le fasi caratteristiche della sua vita” come ciclo mestruale, gravidanza, menopausa…». La sua decisione di focalizzarsi su questo argomento nasce così: «La necessità di parlarne nasce da una serie di dati (epidemiologici, clinici…) che conferma differenze tra uomo e donne nello stile di vita, nella sintomatologia e gravità delle malattie, nelle risposte alle terapie farmacologiche, nelle esigenze nutrizionali e, ovviamente, nella diversa risposta ai nutrienti. Proprio per questi motivi è importante parlarne e garantire la corretta informazione a tutte le donne».

La corretta informazione, per Angelica, può essere ovviamente offline e online: non c’è differenza nel mezzo ma sicuramente nella modalità di trasmissione delle informazioni. È infatti importante che la comunicazione online sia fatta da professionisti, secondo la dott.ssa Cesena. Che infatti consiglia sempre alla sua community di «seguire profili di professionisti per non cadere nelle fake-news, oltre a suggerire di non farsi scrupoli nel domandare alle figure, professionali e non, le fonti delle informazioni date». Altro consiglio molto utile che ci tiene a trasmette per evitare di farsi prendere inutilmente dal panico e cadere vittima di siti farlocchi è quello di «documentarsi anche su siti web come Issalute dell’Istituto superiore di Sanità oppure OMS che forniscono informazioni in ambito sanitario in maniera semplice».

Come si trattano salute e nutrizione sui social network

La nutrizione, come la salute in generale, è un argomento delicato e molto difficile da trattare sui social. Angelica Cesena infatti pensa che bisogni sempre «fare attenzione ai messaggi che vengono veicolati perché non si conosce l’utente a cui arriveranno e la sua storia». Tant’è che ricorda come «ogni parola, post, video ha un proprio peso, soprattutto per chi soffre di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DAN). Questo pubblico è, purtroppo, minimamente considerato, senza pensare che un’informazione errata o resa male può essere un trampolino per cadere nel baratro di questi disturbi».

La sua attenzione ai dettagli della comunicazione e la professionalità le hanno fatto guadagnare l’amore della sua community, che la rende piena di gioia. Su questo ci racconta il rapporto con i suoi followers: «È bellissimo, sono davvero grata di avere una community così affiatata. Più volte mi sono emozionata nel vedere messaggi di ringraziamento, di affetto e di vicinanza». La capacità di comunicazione e un buon naming sono sicuramente molto importanti nell’attività di relazione con l’utente. «Ma la vera differenza – ci dice @lanutrizionistaincucina – secondo me, la fa la personalità e la qualità dei contenuti».

Continua poi raccontandoci il suo rapporto con il profilo @lanutrizionistaincucina, di quello che rappresenta per lei: «È il mio piccolo mondo dedicato alla mia passione: la nutrizione. Nasce come “spazio” di una studentessa universitaria, con il desiderio di condividere il proprio stile di vita ed in particolare le sue ricette – continua -. Con il tempo il progetto si è fatto sempre più grande, raggiungendo sempre più persone, a cui sono seguiti tanti cambiamenti. Sono partita da studentessa fino ad arrivare ufficialmente a essere Biologa Nutrizionista».

Il rapporto con il cibo è importante, e Angelica lo sa bene. Nella sua attività di content creator e biologa nutrizionista deve continuamente prestare attenzione al suo rapporto con gli alimenti. «Gli studi universitari mi hanno resa molto più consapevole in materia di alimenti, ho imparato a conoscere il cibo a 360°, si può dire partendo dal campo coltivato passando al prodotto sullo scaffale, senza tralasciare un aspetto importante, ovvero gli effetti del cibo sul corpo e sulla salute». Il cambiamento di prospettiva è arrivato pian piano: «Tutto questo mi ha portato a cambiare il modo di alimentarmi inserendo molta più varietà alimentare, più cibi vegetali ed in parallelo mi ha spronata a provare nuove ricette, mi sento motivata a sperimentare, per me e per il mio pubblico».

Per la dottoressa un nuovo capitolo, è proprio il caso di dirlo, si sta per aprire. Questa volta nella comunicazione offline, con l’uscita di un libro sulla nutrizione che porta la sua firma. E ci confessa: «Posso dire che mi sembra un sogno? Un grandissimo traguardo che mai avrei immaginato di raggiungere, un traguardo che dedico alla mia famiglia e ad Angelica adolescente e insicura. È frutto di tante ore al pc a scrivere, a fare ricerca scientifica, notti insonni…Per me significa davvero tanto, non ho parole per descrivere quello che provo».