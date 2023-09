Angelica Cesena e Instagram usato in maniera professionale: l’idea de @lanutrizionistaincucina

Biologa nutrizionista, una carriera accademica tra Parma e Firenze, un'idea per divulgare informazioni su un tema molto sensibile come la sana alimentazione

Il campo della nutrizione è tra i più sensibili che si è deciso – nel tempo – di far sbarcare su Instagram. Si tratta sicuramente di un argomento che attira molta attenzione da parte dell’utente, che si presta a raccogliere grandi bacini di followers, ma che – se gestito dalle persone sbagliate – può generare anche molta confusione. Per questo, quando si sceglie di seguire un creator che affronti questi temi su Instagram o su TikTok, bisogna essere molto attenti alla sua professionalità. La dottoressa Angelica Cesena, biologa nutrizionista, può sicuramente mettere a disposizione della community de @lanutrizionistaincucina un percorso accademico di tutto rispetto e una professionalità ormai consolidata nel tempo.

Angelica Cesena, l’idea di far nascere @lanutrizionistaincucina

Laureata in Scienze Gastronomiche all’Università di Parma, ha poi deciso di seguire il suo amore per la nutrizione e la salute specializzandosi in Scienze dell’Alimentazione all’Università di Firenze. L’esame di Stato e il conseguimento del titolo di Biologa Nutrizionista è stato il coronamento di un percorso accademico che ha sempre seguito con passione. Tanto da proporre, nel tempo, un progetto su Instagram che riesce a unire informazioni sempre molto professionali alla passione per la cucina che Angelica ha sempre coltivato.

Il suo account Instagram, nel tempo, ha subito moltissime trasformazioni: nei nomi, ad esempio, ma anche nel modo di presentare le informazioni sulla nutrizione, sulla corretta alimentazione, sulla salute. L’ultima svolta radicale c’è stata nel 2022, quando ha deciso di mostrare il suo volto e di mettersi davanti alla fotocamera dello smartphone per creare dei contenuti in video. Prima di questa data, infatti, la dottoressa Angelica Cesena usava comunque Instagram, ma in maniera più riservata e meno personale.

Certo, una prima decisione – quella di usare i social network come un canale di divulgazione scientifica – c’era stata nel 2019, al tavolo della cucina dell’appartamento che Angelica Cesena condivideva con un coinquilino a Firenze: a quell’altezza cronologica, hanno deciso entrambi di aprire profili “professionali”, che parlavano di nutrizione ma lasciavano spazio anche alle ricette. Una bella differenza rispetto ai tentativi – iniziati nel 2014 – in cui il profilo di Instagram era semplicemente una sorta di ricettario digitale.

Il sogno nel cassetto della danza e la solida realtà della sua attività professionale

Da qualche anno, dunque, la dottoressa Cesena (che, nella vita offline, visita a Cremona e a Piacenza) mette a disposizione di una community che su Instagram ha superato abbondantemente i 100mila followers i suoi consigli sull’alimentazione. Sogna un ecosistema digitale in cui sia possibile verificare la professionalità di chi diffonde le informazioni – e l’effettivo possesso di titoli per farlo -, relative ad aree mediche e sanitarie. Si confronta, ahinoi, spesso con quegli haters che danno sfogo, attraverso una tastiera, alle proprie frustrazioni e non nasconde di aver pensato più di una volta di abbandonare i social network dopo qualche commento che ha messo a dura prova la sua presenza su queste piattaforme.

Tuttavia, ha sempre pensato che la proposta professionale, il rigore scientifico, la corretta informazione debbano essere valorizzate. Ecco, allora, l’importanza di sentirsi a suo agio, come quando prepara il pane o come quando danza, assecondando un vecchio sogno nel cassetto: quello di diventare una ballerina di danza classica, disciplina in cui si è applicata per quasi 20 anni. Anche dalla sensibilità verso l’arte, del resto, passa l’efficacia di un contenuto visuale. Il resto sono informazioni sempre scrupolose, basate su un concetto molto semplice, che cerca di spiegare sempre ai suoi followers: non esistono cibi che fanno dimagrire o ingrassare, tutto dipende dalle quantità; così come non esistono cibi buoni o cattivi, ma buone o cattive abitudini.