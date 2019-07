Instagram da oggi non mostrerà più il numero dei like: al via l’esperimento

Da oggi per alcuni utenti non sarà più possibile vedere quanti Like ha ottenuto una foto pubblicata da un nostro follower

Vi scattavate selfie tutti uguali per avere più Like? Passavate i pomeriggi a controllare il numero di quelli dei vostri amici per vedere chi ne avesse collezionati di più? Tutto questo potrebbe non essere più possibile, o almeno così promette Instagram. Dopo il Canada, anche in Italia è partito l’esperimento che, a partire da alcuni utenti selezionati, inizierà a nascondere il numero dei Like degli utenti che seguiamo. Solamente il proprietario dell’immagine condivisa potrà conoscere il successo dell’ultima foto pubblicata. Agli altri non rimarrà che guardare la foto ed eventualmente commentarla.

Instagram punterà ai contenuti, non ai Like

«Vogliamo aiutare le persone a porre l’attenzione sulle foto e sui video condivisi e non su quanti Like ricevono», ha dichiarato Tara Hopkins, Head of Public Policy EMEA di Instagram. «Vogliamo che la nostra piattaforma sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi. Stiamo avviando diversi test in più paesi per apprendere dalla nostra comunità globale come questa iniziativa possa migliorare l’esperienza su Instagram», ha aggiunto.

L’esperimento, non ancora definitivo, servirà agli sviluppatori per capire se la direzione che hanno intenzione di percorrere sarà apprezzata o meno dagli utenti della piattaforma. Chi dovesse rientrare nella cerchia dei ‘tester‘ riceverà un avviso da Instagram che avvertirà della modifica. Una scelta, quella di provare in una ristretta cerchia la “rivoluzione del like” dovuta, probabilmente, alla radicale rivoluzione che potrebbe portare in quello che è uno dei social network più frequentato ed influente del web.

Una rivoluzione per la comunicazione contemporanea?

Instagram, infatti, con il suo miliardo di utenti globale è probabilmente la piattaforma dove, con storie, video ed immagini, la capacità di influenzare il pubblico da parte dei diversi ‘leader opinion’ digitali è più forte che altrove. Una modifica sostanziale, come quella di nascondere il successo o meno di un post, che potrebbe rivoluzionare il modo con il quale si fa comunicazione politica e aziendale: influencer e social media editor dovranno cambiare il modo di comunicare sé stessi e la propria azienda? Per il momento non rimane che aspettare e vedere quale decisione prenderà il social network. Al momento, salvo che non diventeremmo tester, continueremo a vedere quanti like colleziona il nostro vicino di ombrellone e tentare così di ottenerne di più scattandoci un selfie ancora più ammiccante e “divertente” del suo (magari con un best seller appena sfogliato, ma tremendamente di tendenza).