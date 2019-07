Il record di ‘Perfetti Sconosciuti’: è il film con più remake di sempre

‘Perfetti Sconosciuti’ entra nel Guinness dei Primati. La pellicola di Paolo Genovese, che nel 2016 ha trionfato ai premi David di Donatello come miglior film, è diventata infatti quella con il maggior numero di remake nella storia del cinema. Sono infatti in tutto 18 i rifacimenti dell’opera di Genovese, che hanno portato incassi per oltre 500 milioni di euro.

È stato lo stesso regista a dare notizia del record pubblicando un post su Instagram: «Perfetti sconosciuti entra nel Guinness dei primati: è il film con più remake di sempre nel mondo», ha scritto Genovese.

Dalla Grecia all’India, tutti pazzi per ‘Perfetti Sconosciuti’

Il primo rifacimento di ‘Perfetti Sconosciuti’ è del 2016, in Grecia: ‘Teleioi xenoi’ di Thodoris Atheridis. A questa versione hanno fatto seguito quella spagnola (‘Perfectos Desconoscidos’), turca (‘Cebimdeki Yabanci’, con produzione targata Ferzan Özpetek), indiana (‘Loundspeaker’), francese (‘Le Jeu’) e molte altre. In cantiere ben altri otto riadattamenti, tra cui quello statunitense con il Premio Oscar Charlize Theron: l’attrice avrebbe visto il film durante un volo intercontinentale e ne sarebbe rimasta colpita, tanto da aver proposto lei il riadattamento al regista.

La trama di ‘Perfetti sconosciuti’

Il film del 2016 di Paolo Genovese – nel cui cast figurano Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher – parte da un interrogativo fondamentale: quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse il cellulare dell’altro? La proposta di Eva (Kasia Smutniak), durante una cena tra amici, di leggere ad alta voce tutti i messaggi che sarebbero arrivati quella sera si trasforma in un gioco al massacro che mette a dura prova i presenti.

Genovese: «Ci sono film più belli di ‘Perfetti sconosciuti, ho avuto fortuna»

Nonostante l’incredibile successo raggiunto e la notizia del record, Genovese in un’intervista ha dichiarato: «Ci sono film più belli, ma Perfetti Sconosciuti ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna».

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DAL FILM PERFETTI SCONOSCIUTI]