Se avete problemi con Instagram è perché c’è un down di alcune funzioni

C’è un evidente problema di Instagram down per quanto riguarda la giornata del 2 settembre 2021. Stando alle segnalazioni che stanno arrivando su Downdetector, si può osservare che il servizio aveva iniziato ad avere i primi problemi già nella mattinata di oggi e che le segnalazioni, poi, sono esponenzialmente aumentate intorno a mezzogiorno, ora italiana. In modo particolare, gli utenti del social network riscontrano problemi nell’accesso e nella condivisione di file multimediali come foto e video. I problemi aumentano dalla versione desktop del social network di proprietà di Facebook.

Instagram down il 2 settembre, perché ci sono problemi con il log in del social network

Al momento, non ci sono delle indicazioni ufficiali da parte della piattaforma, che non ha rilasciato statements o comunicazioni di altro tipo.

Articolo in aggiornamento