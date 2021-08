Se ti è uscito il messaggio che la tua frequenza è limitata su Instagram, non devi preoccuparti

Nella serata di ieri, per circa un paio d’ore, si è assistito all’ennesimo Instagram down dell’anno. Un vero problema per diversi utenti, che non hanno potuto utilizzare l’applicazione e che, anzi, sono andati letteralmente in panico, visto il messaggio che compariva sulla piattaforma. Nella schermata iniziale, infatti, si leggevano queste parole: «Limitiamo la frequenza con cui puoi eseguire determinate azioni su Instagram per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso un errore».

Instagram down, il messaggio sulle limitazioni e le comunicazioni dell’azienda

Un messaggio del genere farebbe pensare, in realtà, a una vera e propria limitazione a causa di attività non propriamente corrette (come, ad esempio, lo spamming o la diffusione illecita di contenuti). In realtà, non c’era alcun comportamento sospetto degli utenti raggiunti da questo messaggio, ma si è trattato di un bug di Instagram che – successivamente – ha iniziato a lavorare alla risoluzione del problema.

«C’è un down di Instagram per te? – ha chiesto l’account ufficiale del social network – Ci stiamo lavorando su. Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi e stiamo cercando di risolverli al più presto». Un paio d’ore dopo è stato lo stesso Instagram a comunicare la risoluzione: «E siamo tornati online! Se hai avuto un brutto quarto d’ora poco fa, il tuo account dovrebbe riprendere a funzionare in questo momento».

Nessun rischio, nessun utilizzo improprio del mezzo. Semplicemente, c’è stato l’ennesimo down per un social network che, nel 2021, ha dovuto affrontare diversi problemi di questo genere: dal doppio malfunzionamento del mese di marzo (a dieci giorni di distanza l’uno dall’altro), sino a quello della prima decade di giugno.