Le inserzioni politiche su Facebook e la reach europea

La seconda puntata della nostra analisi delle inserzioni politiche su Facebook in vista delle elezioni Europee 2024 parte dalle inserzioni che i vari partiti, leader e candidati hanno fatto sulla piattaforma di Meta. Ci sono dei punti in comune, ma anche molte differenze. I principali partiti hanno puntato tutto sui “cavalli di battaglia”, alcuni in modo molto superficiale. Gli investimenti sono cresciuti nel corso degli ultimi giorni, così come il target di riferimento per ogni singolo post/campagna è sempre più mirato.

Inserzioni politiche su Facebook, la reach europea

Nel centrodestra, la strategia è stata disomogenea. Se Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia proseguono nelle loro spese su Facebook attraverso la sponsorizzazione di card molto semplici, la Lega e Matteo Salvini hanno fatto una scelta che sembra essere controversa: la maggior parte delle inserzioni riguardano i comizi con Vannacci e gli eventi di presentazione dell’ultimo libro del leader del Carroccio. Forza Italia, invece, ha una comunicazione più piatta e con uno scarso ricorso alle inserzioni. Nel Centrosinistra, invece, sorprende come la reach europea di alcuni post di Alleanza Verdi-Sinistra abbia superato quella del PD. Elly Schlein ha puntato tutto su una comunicazione video. Poi c’è il M5S che segue le sue radici: sulla pagina di Conte un mix di video e card contro il governo. E non solo.

Da questa indagine, basata sui dati raccolti da Elikona Analytics, emerge una riflessione molto importante per quel che riguarda il futuro della sponsorizzazione dei contenuti politici sui social network. Siamo sicuri sia una mossa vincente investire soldi sulle piattaforme? I dati di engagement dei post non suggerisce una risposta univoca. Per tirare le fila occorrerà confrontare i dati in nostro possesso con i risultati elettorali.