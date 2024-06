Quali post hanno sponsorizzato i partiti di centrosinistra?

È un caso che, tra i partiti del centrosinistra (escludiamo da questa categorizzazione il Movimento 5 Stelle, nonostante le ultime alleanze alle elezioni regionali), il primo risultato utile – a oggi – su un post sponsorizzato sia il 12° posto di un’attività promozionale di Sinistra Italiana (partito che non si presenta con il solo suo simbolo, ma nel cartello Alleanza Verdi Sinistra con Europa Verde)? Probabilmente no. L’analisi che ha condotto il team di Elikona sui post politici sponsorizzati in Italia ha mostrato una precisa tendenza, sia per quanto riguarda gli investimenti economici dei singoli partiti sulle singole pagine, sia per quanto riguarda la reach europea raggiunta (ovvero la potenziale audience distribuita tra tutti gli utenti Facebook di tutti gli Stati UE). Come abbiamo visto in un precedente articolo, infatti, il record di reach europea raggiunta da un post sponsorizzato – al momento – spetta alla Lega che, per dare un’idea dell’ordine di grandezza, ha raggiunto con un solo post una reach europea di 4.827.218 di utenti, spendendo però una cifra (ripetiamo, sul singolo post) compresa tra 10mila e 14,9mila euro. Il post di maggior “successo” di un partito di centrosinistra, invece, è quello di Sinistra Italiana che ha raggiunto una reach europea di 1.451.250 di utenti, spendendo una cifra compresa tra gli 800 e 899 euro.

LEGGI ANCHE > Come Elikona Analytics ha raccolto i dati sulle inserzioni politiche

Sponsorizzazioni centrosinistra, come sono andate fino a questo momento

Il post che ha avuto maggior successo nel centrosinistra, dunque, è quello che porta l’Alleanza Verdi Sinistra a proteggere gli stipendi dall’aumento dell’inflazione. Nonostante, quantitativamente, Sinistra Italiana ed Europa Verde abbiano speso di meno, fino a questo momento, rispetto al Partito Democratico (il principale king maker del centro-sinistra), i loro post sembrano performare meglio a livello di distribuzione e di reach europea.

Per trovare il primo post per reach europea del Partito Democratico, dobbiamo scendere al valore di audience raggiunta pari a 830.252 utenti. Addirittura sotto al milione. Bisogna comunque considerare che si tratta di un post per cui, singolarmente, è stata investita una cifra compresa tra i 2,5 mila e i 3mila euro, ma che fa parte di una campagna più vasta (per lo stesso copy) che ha comportato un investimento tra i 10mila e i 15mila euro.

Complessivamente, ma lo vedremo meglio nel prossimo numero monografico di Giornalettismo, la sensazione è che i partiti del centrosinistra abbiano operato pochissimo con la targettizzazione a livello locale, preferendo una distribuzione più generica – e a livello nazionale – delle campagne di sponsorizzazione.

Per quanto riguarda le singole realtà del centrosinistra, Sinistra Italiana ha ottenuto – dai suoi investimenti in ad su Facebook – 12,6 milioni di reach europee complessive, l’altro partito del cartello Alleanza Verdi Sinistra – ovvero Europa Verde – ha ottenuto 1,9 milioni di reach europee complessive. Il cartello, in totale, ha ottenuto dunque 14,5 milioni di reach europee complessive, a cui vanno aggiunte quelle dei leader dei due partiti e – ovviamente – quelle dei singoli candidati.

Per il Partito Democratico che, tra i partiti del centrosinistra, è la realtà politica che ha investito maggiormente in contenuti politici sponsorizzati, possiamo conteggiare, complessivamente, 13,3 milioni di reach europee. Dunque, nonostante l’investimento maggiore e il numero maggiore di inserzioni (95 contro le 48 rappresentate dalla somma delle inserzioni di Sinistra Italiana ed Europa Verde), la reach europea complessiva del Partito Democratico è inferiore a quella dell’Alleanza Verdi Sinistra, almeno nell’ultimo periodo di riferimento e fino a questo punto della campagna elettorale.