Come Elikona Analytics ha raccolto i dati sulle inserzioni politiche

La nota metodologia sullo strumento utilizzato da Giornalettismo per analizzare questi preziosi dati in vista delle Europee 2024

Per comprendere al meglio come Giornalettismo sta analizzando e analizzerà i dati relativi ai vari livelli di sponsorizzazione su Facebook che i vari partiti e leader hanno adottato nel corso dell’ultimo mese di campagna elettorale in vista delle Europee (in programma, in Italia, sabato 8 e domenica 9 giugno), vogliamo fornire la nota metodologica, ovvero quegli strumenti (e fonti) utilizzati da Elikona Analytics per raccogliere i numeri oggetto dei nostri approfondimenti.

LEGGI ANCHE > L’importanza dell’analisi dei post politici sponsorizzati e del loro engagement social

Sponsorizzazione Facebook partiti, i dati di Elikona Analytics

L’indagine, svolta da Elikona, copre l’impatto su Facebook dei contenuti sponsorizzati (di seguito indicati come ad) e non (post), nel periodo 07/05/2024 – 07/06/2024. L’unità di rilevazione è la pagina o profilo Facebook. Di seguito, le fonti dei dati:

Meta Ad Library API: Anche conosciuta come “Libreria inserzioni”, la Meta Ad Library contiene i dati relativi alle inserzioni che vengono fatta sui prodotti di Meta. In qualità di Società e sviluppatori verificati da Meta, i dati sono disponibili tramite un’API che ha permesso ad Elikona di recuperare le seguenti informazioni.

L’altra fonte dei dati

Apify: Servizio web per lo sviluppo, l’industrializzazione e la vendita di Api e scraper. Nello specifico, sono stati selezionati due prodotti, uno per l’analisi delle pagine ed uno per l’analisi dei post pubblici. I dati a disposizione sono i seguenti:

La raccolta dati

La permanenza per più giorni dei post e degli ad su Facebook ha reso necessario un lavoro di raccolta dati continuo, con aggiornamenti ad intervalli regolari al fine di seguire l’evoluzione delle metriche interessate (spese, impressions, reach, etc). Per evidenziare questa evoluzione si è scelta una frequenza giornaliera, che avviene alle ore 12:00PM UTC.

Per ogni unità di rilevazione sono stati estratti giornalmente almeno 50 post pubblicati nel periodo interessato, e tutti gli ad attivi nello stesso periodo.

L’aggregazione

Per entrambi i flussi dati sono state create due viste: la prima è un’istantanea delle metriche di tutti i post e ad presi in esame, aggiornati alla data più recente di estrazione; la seconda è una vista giornaliera degli stessi. La prima è necessaria, infatti, per avere il dato aggregato complessivo sui contenuti, mentre la seconda per mantenere le informazioni storiche relative agli stessi.