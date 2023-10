Cos’è e come funziona l’Influencer Legal Hub dell’Unione Europea

L’operazione trasparenza dell’Unione Europea sulle campagne di influencer marketing prosegue. Soprattutto per quel che riguarda i diritti e i doveri di chi genera contenuti sui social al fine di monetizzare attraverso accordi commerciali. Contestualmente all’annuncio dell’avvio dell’esame di moltissimi post, video e altri contenuti alla ricerca di pubblicità ingannevoli (o non dichiarati), la UE ha anche dato vita a un centro chiamato “Influencer legal hub“: uno strumento di supporto per conoscere tutte le normative vigenti in merito e le best practices da rispettare per una comunicazione trasparente sulla liceità delle proprie attività sulle piattaforme.

L’Unione Europea, all’inizio di questa analisi sui post condivisi sui social dai content creator (in collaborazione con le autorità nazionali della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori), ha ribadito un concetto che rappresenta il punto focale della questione:

«Gli influencer sono creatori di contenuti che spesso pubblicizzano o vendono prodotti su base regolare, il che significa che agli occhi del diritto europeo sono classificati come commercianti».

Influencer come commercianti che vendono prodotti. Quindi, seppur in forma digitale, devono rispettare quanto previsto dalla legge. E non parliamo solamente (anche se è il punto di partenza) di trasparenza nelle comunicazioni.

Influencer legal hub della UE, cos’è e come funziona

In attesa di conoscere i risultati di queste analisi – che poi confluiranno all’interno del “Controllo di idoneità dell’equità digitale“, programma che servirà a valutare la possibile esigenza di una normativa ad hoc per rendere sicuri i mercati digitali come quelli offline -, l’Unione Europea ha deciso di mettere a disposizione dei content creator che monetizzano attraverso contenuti sponsorizzati questo Influencer legal hub. Di cosa si tratta?

«L’Influencer Legal Hub è una raccolta di materiali, tra cui corsi di formazione video, brief giuridici scritti, sintesi di importanti leggi europee e casi decisi dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché collegamenti con altre autorità nazionali competenti per i consumatori e ulteriori risorse. Seguendo la formazione video e acquisendo familiarità con le risorse dell’Influencer Legal Hub, influencer, agenzie e marchi (e anche i consumatori) possono acquisire familiarità con gli standard europei di protezione dei consumatori che devono essere applicati nella pubblicità, nella vendita di beni e nella fornitura di servizi».

Un hub. Un centro di formazione e informazione per evitare di cadere in errore e, dunque, per evitare e sanzioni previste dalle normativi. All’interno di questa piattaforma è possibile accedere a una moltitudine di documenti (anche racchiusi in sintesi e video) realativi alle leggi vigenti: dalla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali alla Direttiva sulle clausole contrattuali abusive, passando per la Direttiva sui diritti dei consumatori, la Direttiva sui contenuti digitali la Direttiva sulle vendite al consumo la legge sui servizi digitali e il Regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti.

Una cornice

L’Unione Europea, dunque, non vuole lasciare alcun alibi a chi – da oggi in poi – sponsorizzerà in modo non trasparente prodotti online o si renderà protagonista di campagne di comunicazione di influencer marketing ingannevoli nei confronti degli utenti e dei consumatori. Segue, di fatto, il principio della “legge non ammette ignoranza” e lo fa fornendo tutti gli strumenti disponibili affinché le normative vigenti vengano rispettate.