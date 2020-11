L’immagine degli infermieri della terapia intensiva con una foto del viso sorridente attaccata al petto

Non possono vedere il nostro viso sorridente coperto dai caschi, glielo mostriamo con una foto sul petto. Questo il pensiero del gruppo di infermieri terapia intensiva dell’ospedale Santo Stefano di Prato che hanno scelto di mostrare ognuno il proprio volto sorridente anche attraverso le tute e i caschi con cui si bardano per proteggersi dal Covid. Il solo modo per farlo era prendere una propria foto sorridente con la divisa da infermieri e appuntarsela al petto per quei pazienti che si ritrovano soli ricoverati in terapia intensiva a causa del coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> I non residenti che a Natale potranno usare solo Zoom per stare con la famiglia

Prato, la foto della foto degli infermieri in terapia intensiva

Tutti quanti raggruppati con le loro divise da infermieri in prima linea contro il Covid, sorridono attraverso le fotografie che si sono appuntato al petto. La bellissima immagine che ci racconta della vita in trincea e della precisa intenzione di far stare bene i malati, fosse anche con la fotografia di un sorriso, è stata apprezzata moltissimo sul web e celebrata anche dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani.

L’omaggio di Giani agli infermieri che sorridono in foto

Il presidente della Regione Toscana ha scelto di omaggiare gli infermieri della terapia intensiva dell’ospedale Santo Stefano di Prato che ogni giorno curano e stanno accanto a chi è malato di Covid: «Hanno dovuto coprire ogni parte del loro corpo per proteggerci dal Covid-19. In quegli occhi si celano identità di donne e uomini che hanno sacrificato parte della vita per dedicarsi interamente alla loro missione: donarsi all’altro per aiutarlo a salvarsi. Grazie ragazze e ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo!». La foto è stata accolta con molto calore in Toscana, che rimarrà in zona rossa fino al 4 dicembre.