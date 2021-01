Clamoroso: Salvini chiede le dimissioni di Attilio Fontana?

Prima o poi doveva accadere: il boomerang lanciato contro il governo, l’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute è tornato indietro e ha colpito in pieno il leader della Lega che ora, per coerenza, dovrebbe proseguire nella sua richiesta di dimissioni nei confronti di Attilio Fontana. Dopo un lungo tira e molla, infatti, la verità sui dati sbagliati dell’indice RT Lombardia è venuta a galla. L’errore, come confermato da documenti ufficiali, è partito dagli uffici tecnici della stessa Regione che poi, in data 20 gennaio, ha inviato una rettifica con numeri più veritieri. Insomma, la Lombardia è stata zona rossa per una settimana (con annesse chiusure e problematiche economiche) a causa di un errore del Pirellone.

A confermare questa tesi – anche se il Centrodestra sembra ancora non voler aprire gli occhi davanti a questa verità – è stato l’Istituto Superiore di Sanità. Il tutto è contenuto all’interno di una comunicazione anticipata in esclusiva da TPI. Nel documento, datato venerdì 22 gennaio 2021, infatti, si fa riferimento alla rettifica inviata dai tecnici della Regione in data 20 gennaio (quindi mentre già si era in zona rossa), con annessa modifica dei dati dell’indice RT Lombardia.

Indice RT Lombardia, i dati sbagliati forniti dalla Regione

L’errore è stato, come si può notare dalla tabella, nel conteggio dei sintomatici e asintomatici (uno dei parametri-base per la classificazione di una Regione all’interno dei tre colori). Nel primo rilevamento inviato, quello che ha fatto scattare la zona rossa da domenica 17 gennaio), il numero di asintomatici presenti sul territorio regionale risultava essere di 419.362. Nel documento con la rettifica, inviato il 20 gennaio (e che porterà la Lombardia in zona arancione a partire da domenica 24 gennaio), risultano inferiori per quasi 5mila unità. Un dato che ha condizionato anche tutti gli altri valori.

Ora Salvini chiederà le dimissioni di Fontana

Ma torniamo al leader della Lega che, nel pomeriggio di ieri, ha twittato polemicamente su questa vicenda.

Se 10milioni di cittadini lombardi sono stati rinchiusi in casa per mesi in base a dati e valutazioni sbagliate del governo, saremmo di fronte a danni morali ed economici enormi, un vero e proprio sequestro di massa. Chi ha sbagliato paghi, chieda scusa e ripari al danno causato. pic.twitter.com/0TCJpXPUwW — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 22, 2021

Viste le evidenze, ora, ci aspettiamo che Matteo Salvini prosegua nella sua battaglia: chi ha sbagliato paghi, chiesa scusa e ripari al danno causato. Ma è lui ad avere il numero di telefono di Attilio Fontana, quindi immaginiamo (perché siamo certi della sua coerenza confermata in più occasioni) che gli avrà già scritto per chiedergli di dimettersi.