Fantasia e competenza tecnica, i segreti dei food creator di @incucinafacendo

Lui è un po’ più schivo di lei e si sente perfettamente a suo agio quando nessuno lo osserva. Lei, invece, cerca la sua zona di comfort tra i fornelli, anche quando non registra. Giulia Zaccheddu e Leonardo Lochi, di @incucinafacendo, sono food creator da 200mila followers su Instagram. Una laurea in geologia, lei, e una forte passione per i piatti ben curati. Lui si è laureato in fotografia e ha come fonte di ispirazione Marc Levoy, perché senza di lui non avrebbe mai imparato tutto quello che sa sulla fotografia digitale. Oggi, difficilmente riescono a immaginare le loro giornate senza il loro profilo Instagram, ricco di istantanee sulla loro quotidianità e sulla loro grande abilità nell’impiattare manicaretti e nello scattare le foto giuste, dalla giusta angolazione.

LEGGI ANCHE > Come un’azienda nata nel 1863 può aprirsi all’influencer marketing

La storia di incucinafacendo: l’unione mistica tra piatti e scatti

Non è una caratteristica inusuale nelle coppie di creator quella di unire l’animo creativo e il know-how tecnico. Tra Giulia e Leonardo, la prima è il volto e la regia sapiente delle ricette che vengono proposte alla vasta platea dei followers; Leonardo aggiunge l’esperienza e la voglia di misurarsi con i suoi studi di fotografia. Il risultato è un mix esplosivo, a volte raccontato attraverso una voce narrante, a volte rappresentato da una sequenza di immagini in movimento e dalla musica giusta, altre ancora semplicemente fotografato. Nello scatto statico c’è tutta l’attenzione al dettaglio di cui un progetto come @incucinafacendo è caratterizzato.

Se non avesse scelto la geologia, oggi, probabilmente Giulia farebbe la maestra in una scuola materna, mettendo a frutto la sua esperienza di baby sitter sedicenne che, per tutta la stagione estiva, è stata capace di tenere a bada due gemelli di 11 mesi e una bambina di otto anni. Leonardo sta continuando a specializzarsi in fotografia, dopo la laurea triennale e dopo uno stage in un’azienda di Torino. Oggi, continua a scattare per un profilo Instagram che – giorno dopo giorno – è sempre più in crescita.

Il loro rapporto con i social e la prospettiva per il loro progetto

La lotta con gli account fake e bot è sempre all’ordine del giorno e, secondo i ragazzi di @incucinafacendo, dovrebbe essere quell’elemento in più che i social network, oggi, non hanno. Nonostante le difficoltà, sperano di non doversi mai trovare a pensare di abbandonare il progetto del loro account Instagram. Anche perché, al momento, hanno una community solida e non hanno esperienza con gli haters: «Non abbiamo ancora, per fortuna, avuto a che fare con persone di questo tipo – hanno detto a Giornalettismo -; la nostra pagina è relativamente giovane ed è cresciuta piuttosto in fretta, non abbiamo ancora avuto modo di mostrare chi siamo e cosa siamo in grado di fare. Gli haters sono comunque i benvenuti, sapremo come accoglierli».

Combattivi e decisi, come i colori dei loro piatti, come i gusti che propongono ai propri followers e la fantasia che mettono a disposizione per tutti coloro che decidono di investire su di loro.