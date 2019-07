Incendio negli studi del Tg La7. Mentana: «A domani, fiamme permettendo» | VIDEO

Momenti di tensione lunedì sera negli studi del Tg La7. Durante la diretta del telegiornale condotto da Enrico Mentana, infatti, un rogo è scoppiato proprio nei pressi delle sale che ospitavano la diretta, con il direttore e conduttore costretto a chiudere in anticipo il suo tg per spostarsi negli studi di In Onda, situati nella stessa zona, e concludere il proprio lavoro salutando i telespettatori e invitandolo a seguirlo anche domani sera. «Fiamme permettendo». Per fortuna, l’incendio La7 è stato domato immediatamente dai Vigili del fuoco.

L’incendio è scoppiato negli studi di La7 intorno alle 20.30/20.35, mentre Enrico Mentana era in diretta per un approfondimento in compagnia di Milena Gabanelli. Le fiamme, nella struttura di via Umberto Novaro a Roma, sarebbero partite dalla parte superiore del tetto dello stabile, dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione.

I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a spegnere il rogo in pochi minuti, senza provocare danni irreparabili all’edificio. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Incendio La7, fiamme durante il Tg di Mentana

Il bello, o il brutto, della diretta. Come testimoniato dalle immagini andate in onda dagli studi di La7, anche il telegiornale condotto da Enrico Mentana ha subito ripercussioni per via del rogo partito dal tetto degli studi romani di via Novaro. L’annuncio del direttore del Tg è arrivato proprio in chiusura della sua diretta, con i saluti affrettati a Milena Gabanelli e l’invito a seguirlo anche dopo la pubblicità. Forse. Perché per il rogo e l’incendio La7, il ritorno in diretta è arrivata da un’altra location.

La diretta a In Onda

Enrico Mentana, infatti, è stato costretto a spostarsi nei vicini studi di In Onda, il programma di approfondimento quotidiano di La7 (condotto da David Parenzo e Luca Telese). Da qui il direttore del Tg La7 ha dato l’appuntamento a domani (oggi, ndr): «Fiamme permettendo». L’incendio La7 è stato domato, ma le prossime dirette dei telegiornali potrebbero spostarsi proprio negli studi di In Onda.

(foto di copertina: da diretta Tg La7 di lunedì 22 luglio 2019)