Sergio Mattarella darà domattina l’incarico a Giuseppe Conte

Al termine della seconda tornata di consultazioni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accettato la proposta arrivata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle dando l’incarico a Giuseppe Conte per la formazione di una nuova maggioranza colorata di giallo e rosso. Dopo l’incarico Conte avrà alcuni giorni per trovare un accordo comune su un programma di governo condiviso tra le due forze politiche. L’incontro è previsto per le 9.30 di domani mattina.

Incarico Conte, l’incontro con Mattarella domani alle 9.30

Le parole di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, ricevuti al Quirinale nel corso del pomeriggio, avevano già palesato l’accordo tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dopo alcune giornate di intense trattative. Alla fine, l’incarico Conte – il tema centrale del primo stop ai colloqui tra dem e penstastellati – è stata valutata come l’unica alternativa possibile rispetto a un ritorno al voto anticipato.

(foto di copertina: ANSA/PAOLO GIANDOTTI)