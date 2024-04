I problemi non hanno riguardato solamente Banca Sella

Non solo Banca Sella. I disservizi, iniziati nella giornata di domenica, non hanno riguardato esclusivamente i servizi (online e non solo) dell’istituto bancario di Biella, ma tutto l’ecosistema di altre piccole aziende (sempre relative al settore dei pagamenti) legate a doppio filo al gruppo. Tra le più utilizzate c’è Hype, la fintech company nata nel 2015 che offre soluzioni e sistemi di pagamento elettronico. Ma i problemi non finiscono qui: anche Fabrick e Illimity hanno registrato una miriade di problemi a partire dal fine settimana.

LEGGI ANCHE > Le 48 ore da incubo per i clienti di Banca Sella

Partiamo da Hype. Non appena si sono palesati i primi problemi – e le prime proteste sui social – di Banca Sella, l’account X @MonitoraPA ha verificato se questi disservizi avessero colpito anche altri servizi/aziende legate al gruppo bancario piemontese. E la prima segnalazione è arrivata proprio sulle piattaforme del conto di moneta elettronica “mobile only” creato e lanciato sul mercato quasi dieci anni fa.

Problematiche confermate dalla stessa Hype che, attraverso una pagina dedicata, ha aggiornato i clienti sull’andamento delle verifiche per risalire al problema. Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, molti dei servizi offerti sembrano essere tornati online, anche se con rallentamenti. Ma non l’app che, per definizione “mobile only”, è lo strumento fondamentale per poter usufruire dei prodotti di questa S.p.a.

Dunque, problemi risolti. Ma fino a un certo punto. Poggiandosi sui sistemi informatici di Banca Sella, era inevitabile che i problemi sarebbero ricaduti a cascata anche sui servizi offerti da questa realtà che agisce esclusivamente online. Soprattutto da app mobile.

Hype, Fabrick e Illimity: i problemi legati a Banca Sella

Stessa sorte anche per Fabrick, che si presenta come un’azienda – sempre legata al Gruppo Sella – che offre «Soluzioni Open Finance per accelerare l’innovazione di imprese, fintech e banche». In questo caso, la pagina in cui viene “raccontato” lo stato del portale, offre una panoramica dei servizi colpiti.

Servizi di PFM

Servizi di Gateway PSD2

Corporate Banking / SME Banking

Payment Hub (Bonifici in uscita)

Virtual IBAN

Ecommerce (stato movimentazioni in ritardo)

E anche Illimity non è messa meglio. L’azienda, che ha una join venture all’interno di Hype, insieme proprio a Fabrick (aziende che fanno parte del Gruppo Sella, ha subìto lo stesso tipo di problemi.

Ciao Massimiliano, ci dispiace informarti che si stanno verificando dei malfunzionamenti ai nostri servizi. Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile.

Grazie per la pazienza! — illimity bank (@illimitybank) April 9, 2024

Questa è solamente la punta dell’iceberg. I problemi, stando alla versione ufficiale, derivano tutti da una manutenzione ordinaria (e programmata) avvenuta nello scorso fine settimana sui sistemi informatici di Banca Sella. Di conseguenza, tutte le aziende, i prodotti e i servizi che vi sono collegati hanno pagato dazio. Soprattutto i loro clienti.