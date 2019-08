Brexit, Hugh Grant attacca Boris Johnson: «Fot**ti pupazzo da bagno in gomma»

La Gran Bretagna è sempre più divisa e la politica che avrebbe dovuta unirla sta riuscendo nell’impresa di spaccare ancor di più il Paese. Il tema della Brexit, infatti, ha toccato un nuovo punto di non ritorno con la richiesta fatta ieri da Boris Johnson: chiudere il Parlamento fino al 14 ottobre. La mozione del Premier ha ottenuto il via libera della Regina Elisabetta, nonostante sia stata realizzata una raccolta firme contro questa decisione che ha ottenuto mezzo milione di adesioni nel giro di poco più di 12 ore. Tra gli scontenti (per usare un eufemismo) c’è anche l’attore londinese Hugh Grant che su Twitter si scaglia pesantemente contro Johnson.

«Non fotterai il futuro dei miei figli. Non distruggerai le libertà conquistate da mio nonno che ha combattuto le due guerre mondiali per difenderle – scrive Hugh Grant sul suo profilo Twitter ufficiale -. Fottiti giocattolo da bagno di gomma sopravvalutato. La Gran Bretagna si rivolta da te e dalla tua piccola banda di prefetti masturbatori». Parole al vetriolo rispondendo a un video-tweet dello stesso Boris Johnson in cui faceva riferimento a un colloquio con la Regina Elisabetta.

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

