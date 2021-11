Dazn acquisisce Texel e punta a rendere l’esperienza degli utenti più social

Si chiama Dazn X ed è l’hub di innovazione che Dazn Group lancia in seguito all’acquisizione di parte di Texel, leader nella tecnologia video e audience engagement di Tel Aviv. La principale società di streaming sportivo ha deciso di puntare sull’innovazione e su un team di cinquanta persone che si uniranno a Dazn X lavorando fianco a fianco con il team. Lo scopo, come Dazn, è quello di ottenere supporto per la tecnologia proprietaria.

Dazn X punta su un’esperienza più social dell’utente

Un supporto alla tecnologia proprietaria che mira a offrire ai tifosi un’esperienza più completa con Dazn X che si concentrerà sullo sviluppo di contenuti interattivi, che saranno parte integrante del servizio di streaming sportivo che Dazn già offre. Cosa significa questo all’atto pratico? Che gli abbonati a Dazn avranno una serie di nuove possibilità: parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta ai contenuti sportivi premium.

Con la stagione di Serie A che ha preso i via tra vari Dazn down e ascolti in salita rispetto a quelle precedenti – e non senza polemiche, considerata la recente questione del doppio account contemporaneo -, ora il servizio di streaming ha deciso di puntare tutti su un coinvolgimento maggiore degli utenti. Lo fa presente anche Shay Segev, co-CEO di DAZN, commentando il nuovo accordo: «Vogliamo rivoluzionare l’esperienza della visione dello sport rendendola più emozionante, più social e ancora più coinvolgente. L’acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un’accelerazione significativa della nostra strategia e ci posizionano come leader dell’innovazione sportiva a livello mondiale».

Social, coinvolgimento e innovazione tecnologica sono le tre parole chiave quindi. Amire Segev, CEO e co-fondatore di Texel, ha affermato che con Dazn condivide «la visione di ridefinire l’esperienza dello spettatore fornendogli contenuti più ricchi e interattivi» esternando entusiasmo per l’unione dei team. Lo scopo che dovrebbe guidare le azioni da adesso in poi è quello di «innovare e rimodellare la visione dello sport, migliorandola sempre di più».