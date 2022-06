La connessione tra l’aumento dell’hate speech in rete e il mese del Pride

L'agenzia Dentsu Italia ha quantificato in un +25% la crescita degli insulti omofobi in Italia durante il mese del Pride

Come al solito, bisogna farsi riconoscere. E, come al solito, si sceglie anche il momento peggiore per farlo. Gli insulti omofobi sul web, in Italia, sono una delle tristi costanti di questa società iperconnessa. Ancora più amaro sapere che, durante il mese del Pride, questi stessi insulti aumentano di una cifra significativa, un +25% che viene certificato da un’attenta analisi dei dati realizzata da agenzia Dentsu Italia, con l’ausilio di Brandwatch, e che è alla base del white paper The Dark Side of the Pride.

Hate speech mese del pride, l’aumento del 25%

La media degli insulti omofobi in Italia è di circa 5.300 contenuti al mese. Già questo fa capire come l’omofobia, tra tutti i discorsi d’odio, sia la sfera semantica più utilizzata sui social network per rivolgere messaggi offensivi e minatori. Tuttavia, questi 5.300 contenuti al mese, secondo l’analisi effettuata, diventano ben 6600 nel mese di giugno, universalmente dedicato al Pride, con il conseguente incremento del 25%.

L’analisi è stata condotta su un campione di post e di contenuti via social network decisamente vasto: il periodo di riferimento è compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 maggio 2022, alla vigilia del mese del pride 2022. L’analisi comparativa, invece, è stata effettuata considerando il mese del pride 2018, 2019, 2020 e 2021. Su oltre 280mila contenuti su social network, blog e forum che sono rappresentati da un insulto omofobo, circa il 40% è stato scritto da una donna. Mentre la piattaforma che li ospita di più è Twitter: su questo social network – recentemente al centro di una importante operazione di mercato condotta da Elon Musk, che sta spingendo per disincentivare, tra le altre cose, la moderazione dei contenuti – è concentrato il 63% degli insulti omofobi totali.