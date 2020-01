Harry e Meghan, l’addio alla casa reale all’insaputa della Regina

Harry e Meghan hanno detto addio alla casa reale dei Windsor. Delle vere e proprie dimissioni, non prive di conseguenze, sia sul piano della tradizione, sia dal punto di vista economico e finanziario per una casata che, in ogni caso, gode dei suoi benefici anche con il supporto dei contribuenti britannici. Un addio, soprattutto, che sarebbe stato lanciato a sorpresa in pasto all’opinione pubblica, con la Regina che – sebbene in odore di quanto stava per accadere – non si aspettava una mossa così improvvisa.

LEGGI ANCHE > Meghan Markle sposa il principe Harry: che fine farà Rachel Zane in Suits?

Harry e Meghan hanno annunciato a sorpresa l’addio alla casa reale dei Windsor

Harry e Meghan hanno diffuso un comunicato attraverso i loro canali social: «Dopo molti mesi di discussioni – si legge sotto una foto pubblicata su Instagram – abbiamo deciso di assumere un nuovo ruolo nell’istituzione. Non saremo più membri “senior” della famiglia reale, ci trasferiremo in Canada e lavoreremo per essere economicamente indipendenti. Continueremo a sostenere pienamente la Regina e ottempereremo agli obblighi della casa Reale. Cresceremo nostro figlio in un “equilibrio geografico”, rispettando la tradizione regale, e ci concentreremo sul prossimo capitolo, il lancio di una nuova organizzazione umanitaria».

La regina Elisabetta aveva già fatto gli auguri di Natale escludendo dalle cornici delle foto di famiglia proprio Harry e Meghan, che si erano sposati il 19 maggio 2018 e che da poco hanno avuto un bambino, il piccolo Archie. Ultimamente, le loro uscite pubbliche e le loro interviste erano andate in direzione opposta rispetto alla tradizione della casa reale. La stessa Meghan si era detta non propriamente soddisfatta della sua vita attuale, mentre Harry aveva sottolineato qualche dissapore con gli altri membri della casata dei Windsor.

Cosa faranno ora Harry e Meghan

Ora, il gesto che è subito suonato come estremo. L’addio del duca e della duchessa del Sussex (Harry è il sesto nella linea di successione alla regina Elisabetta) comporterà senza dubbio un iter molto complesso dal punto di vista burocratico, che – con ogni probabilità – andrà a incidere anche sulla popolazione britannica. Non è ancora chiaro come questo divorzio avverrà e come, almeno all’inizio, ci si organizzerà con la nuova residenza di Harry e Meghan. E intanto su Twitter spopola l’hashtag #MegExit, una sorta di #Brexit adattata alla nuova condizione dell’ultima arrivata nella casa reale dei Windsor, la prima ad andarsene via.

FOTO dall’account Instagram dei duchi del Sussex