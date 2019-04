Haiti, spari nell’ambasciata Usa: «Mettetevi al riparo»

Il dipartimento di Stato americano ha dato notizia di alcuni spari che si sarebbero verificati nell’ambasciata degli Stati Uniti ad Haiti. L’edificio all’interno del quale è ospitata la delegazione diplomatica americana è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco soprattutto nella sua parte posteriore, e non dunque nell’ingresso principale.

A tutto il personale di stanza a Port au Prince è stato consigliato di mettersi al riparo per evitare problemi e per cercare di limitare al massimo i danni, senza perdite di vite umane.

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 29, 2019