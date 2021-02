Guida all’utilizzo dei social per i genitori che vogliono monitorare le attività dei figli

I genitori che, in questo periodo, si trovano ad accompagnare i figli nella scoperta del mondo social possono fare affidamento su una serie di guide e sicuramente la Fondazione Carolina e le sue ricerche aiutano in questo senso. Il loro lavoro è meticoloso e le iniziative sono tante, compresa una Guida minori Online, un vero e proprio manuale aggiornato costantemente sulla dimensione digitale dei ragazzi dedicato a tutti gli adulti con responsabilità educative per insegnare come utilizzare social e monitorare i propri figli. Ivano Zoppi, segretario generale della fondazione, ci ha spiegato che nonostante l’attenzione che viene posta ora su TikTok visti gli ultimi fatti di cronaca, non ci sono social più pericolosi di altri: tutti vanno monitorati e tutti devono collaborare per quella che «non è una battaglia contro ma un vincere insieme». Oltre alla guida social genitori, Fondazione Carolina ha creato una serie di schemi per punti utili ai genitori per spiegare loro a cosa bisogna stare attenti quando i figli hanno i primi approcci con WhatsApp, Instagram e TikTok.

Guida social genitori WhatsApp: suggerimenti per i genitori

Oltre a spiegare le caratteristiche del social – compresa l’età minima di iscrizione, che in questo caso è 16 anni – ci sono una serie di caratteristiche per far comprendere ai genitori il funzionamento dei social, soprattutto in merito alla privacy e alle modalità con le quali chi ha un profilo può chattare con gli altri o essere contattato. Le cose a cui occorre stare maggiormente attenti quando si monitora un figlio minorenne su WhatsApp sono le impostazioni della privacy e la crittografia end-to-end. Non manca la puntualizzazione sul rispetto della privacy altrui e sull’assicurarsi che il ragazzino sia in grado di bloccare le persone e segnalare contenuti.

Guida social genitori Instagram: suggerimenti per i genitori

L’età minima per iscriversi su Instagram è 13 anni. Qui c’è la spiegazione di tutte le specifiche, compreso il fatto che di default tutto è pubblico e come bisogna fare per controllare la privacy. Anche in questo caso è importante spiegare ai figli l’importanza di non condividere informazioni personali e di rispettare la privacy altrui. Anche in questo caso è importante che i ragazzini sappiano come rimuovere tag, bloccare persone indesiderate e segnalare commenti e contenuti offensivi così come insulti.

Guida social genitori TikTok: suggerimenti per i genitori

Anche nel caso di TikTok l’età minima per iscriversi è 13 anni. Sul social più discusso dell’ultimo periodo per i pericoli che può comportare per i minori ci sono tutte le specifiche relative ai video che i genitori devono sapere e, in più, i suggerimenti. La questione gira sempre attorno alla verifica che i profilo sia privato e al fatto che i ragazzini sappiano esattamente come difendersi se succedesse qualcosa imparando a bloccare le persone e a segnalare i contenuti inopportuni. TikTok, tra le altre cose, dà anche la possibilità di collegare l’account del genitore con quello del figlio attivando le impostazioni di controllo.