Il Guardian critica l’Italia per il doppiaggio dell’attrice trans Laverne Cox affidato a un uomo

Non impariamo mai. L’attrice trans Laverne Cox è stata doppiata nel film americano Una donna promettente – titolo originale Promising young woman – da un uomo, Roberto Pedicini. Questo è il tipico caso in cui avremmo potuto fare facilmente la scelta giusta ma abbiamo optato per quella stupida. Tanto che il Guardian ha deciso di parlarne e lo ha fatto anche attraverso le parole di Vittoria Schisano, attrice trans italiana, che non l’ha mandata certo a dire: «È offensivo, se fossi in lei mi sentirei bullizzata». Da notare anche che non è certo la prima volta che per il doppiaggio Laverne Cox vengono scelti uomini con la voce profonda – basti pensare al personaggio di Sophia Burset in Orange is The New Black -.

Guardian critica l’Italia per il doppiaggio Laverne Cox

La critica che fa il Guardian non prende di mira solamente l’Italia ma anche altri paesi europei in cui è stata fatta la stessa cosa, in primis la Spagna e la Germania. Il giornale britannico ha sottolineato come subito, in Italia, chi ha visto il trailer del film – che uscirà 1l 24 giugno – realizzando che a doppiare Laverne è stato un uomo ha subito fatto notare la questione sui social. In prima fila, appunto, l’attrice Vittoria Schisano che non ha esitato a prendere le parti della collega statunitense e a difendere il suo diritto, in quanto donna, di essere doppiata da una donna. «Questa non è la prima volta che l’industria italiana del doppiaggio ha deluso Cox e la comunità trans», si legge sul sito del Guardian.

L’ennesima occasione persa – per l’Italia e non solo – di rispettare l’autodeterminazione di una persona transessuale facendo un gesto davvero semplicissimo. Non urlare ai quattro venti il sostegno alla comunità transessuale, non scendere in piazza a manifestare, non metterci la faccia: far doppiare una donna da una donna. Punto.

«Stiamo lavorando per porre rimedio»

Dopo le tante critiche arrivate dalla comunità LGBTQ+, un portavoce di Universal Pictures International ha fatto sapere che la società si scusa con la Cox e con l’intera comunità trans: «Siamo estremamente grati a Laverne e alla comunità transgender per averci aperto gli occhi su pregiudizi che mai noi, come tanti altri nel nostro settore, avevamo colto – ha affermato – Per quanto non ci siano state intenzioni malevole dietro questo errore, stiamo lavorando coscienziosamente per porvi riparo e abbiamo iniziato a ridoppiare la voce di Laverne Cox con quelle di attrici donne nei territori della nostra distribuzione internazionale».

Un errore che, è stato promesso, non verrà più fatto. Un ulteriore passo, si spera, verso la normalizzazione e il rispetto delle identità transessuali.

(Immagine copertina da una clip del film Una donna promettente)