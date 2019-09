Greta è in lacrime: «Dovevo essere a scuola e invece voi avete rubato i miei sogni» | VIDEO

Il discorso di Greta Thunberg al Climate Action Summit 2019 di New York arrivano come una scure sui politici presenti. L’attivista svedese butta davanti alle telecamere tutta la sua frustrazione contro i potenti del mondo. Tutta la sua rabbia di 16enne, consapevole di lottare per una giusta causa eppure impotente nei confronti degli interessi economici prevalenti. Greta Thunberg piange perché non percepisce nessun passo avanti nelle politiche per contrastare i cambiamenti climatici.

Greta Thunberg: “This is all wrong. I shouldn’t be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for home. How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.” https://t.co/cMQU801ouw pic.twitter.com/wNW8Wp1HN0

— The Hill (@thehill) September 23, 2019