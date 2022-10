Google ha annunciato una serie di miglioramenti e novità dell’app Family Link

Family Link è l'applicazione lanciata cinque anni fa per offrire ai genitori degli strumenti utili per controllare i propri figli e che consentano loro di creare delle «abitudini digitali sane e positive»

Google ha annunciato che sta riprogettando Family Link, l’applicazione lanciata cinque anni fa per offrire ai genitori degli strumenti utili per controllare i propri figli e che consentano loro di creare delle «abitudini digitali sane e positive». Google si è subito resa conto di quanto alcune impostazioni di Family Link, per esempio l’impostazione del limite di tempo di utilizzo di un dispositivo e l’impostazione di filtri per trovare dei contenuti adatti all’età, abbiano aiutato le famiglie di tutto il mondo a trovare il giusto equilibrio per loro e a garantire un maggior livello di sicurezza.

La nuova esperienza di Family Link di Google è ancora più a misura di genitore

Google ha comunicato di voler riprogettare Family Link per portare in primo piano gli strumenti più apprezzati e utilizzati dai genitori. Nella nuova interfaccia questi strumenti risultano più facili da usare. La scheda «Controlli» consente ai genitori di supervisionare i dispositivi dei propri figli impostando limiti di tempo di utilizzo per ciascun dispositivo o per applicazioni specifiche e l’approvazione preventiva delle applicazioni che si vogliono scaricare sul dispositivo controllato. Inoltre, si possono impostare restrizioni sui contenuti e gestire le autorizzazioni riguardanti i dati personali. Una delle novità introdotte da Google è che i genitori ora avranno la possibilità di apportare delle modifiche alle impostazioni generali che durino solo un giorno, selezionando l’opzione «Solo oggi».

L’innovazione più rilevante riguarda però la scheda «Posizione» che consente di vedere sulla mappa la posizione dei dispositivi controllati. I genitori troveranno in questa scheda anche altre informazioni utili come il livello di carica della batteria. Con le ultime modifiche apportate all’applicazione è possibile anche attivare delle notifiche per essere avvisati quando i figli arrivano o lasciano una destinazione specifica, per esempio la scuola.

La scheda «In evidenza» invece mostra un resoconto riguardante l’utilizzo delle applicazioni, quindi il tempo di utilizzo delle stesse e quali applicazioni sono state installate di recente.

Anche la sezione riservata alle notifiche sul dispositivo dei genitori è stata riprogettata: ora le richieste dei figli per scaricare applicazioni, fare acquisti e accedere a siti Web bloccati e le notifiche appariranno nella stessa sezione. Inoltre, Family Link ora disponibile anche nella versione Web.