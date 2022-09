Google Maps prova a evolversi facendo sponda sui contenuti pubblicati TikTok

Una scelta arrivata dopo aver reso noti i dati sul rapporto tra le ultime generazioni e le ricerche su Google. Un risultato di gran lunga sotto le aspettative che ha portato il gigante tecnologico di Mountain View ad aprire le porte a una nuova forma di “collaborazione”, proprio con il social network più amato e utilizzato dalla Gen Z: TikTok. E le prime modifiche, per seguire il trend, sono state annunciate in queste ore dalla stessa azienda, parlando di come le nuove ricerche su Maps includeranno anche video pubblicati dagli utenti su TikTok. Insomma, una rincorsa per tentare di rinnovare – in chiave più moderna – un motore di ricerca che non scalfisce più i cuori dei più giovani.

Anche Google, dunque, deve cedere necessariamente (e strategicamente) al successo di TikTok. A differenza di altre piattaforme, soprattutto quelle social, non ci sarà nessun “copia&incolla”. Ma una vera e propria “collaborazione”, con i contenuti che finiranno sulle mappe per rendere più “appetibile” al pubblico più giovane le ricerche. La strategia è chiara e ufficializzata dall’annuncio pubblicato sul blog dell’azienda.

Google utilizzerà contenuti TikTok nelle sue mappe

«Sappiamo che c’è una classe di utenti a cui piacciono davvero i risultati che vedono su TikTok. Penso che parte di ciò sia perché TikTok ha ridotto la barriera all’ingresso per la creazione di contenuti, quindi ci sono dei contenuti davvero buoni lì. Stiamo cercando più modi per portarlo nei nostri risultati di ricerca». Il nuovo modus operandi, nella funzione “esplorazione” su Maps è stato spiegato così da Cathy Edwards, vicepresidente dell’azienda. Ovviamente, il tutto avverrà gradualmente. Si partirà con l’applicazione per i dispositivi iOS con contenuti relativi a viaggi e turismo. Poi, si passerà a un fronte molto più largo per rendere fruibile a tutti questa novità che, ovviamente, sarà estesa anche ai “suggerimenti” sui luoghi in cui mangiare indicati nell’esplorazione su Google Maps.