A Milano arriva la nuova region di Google Cloud in collaborazione con Tim

A Milano è arrivata la nuova region di Google Cloud in collaborazione con Tim. Si tratta della prima delle due region, perché la seconda verrà aperta a Torino nei prossimi mesi. Secondo il Sole 24 Ore, che riporta uno studio realizzato dall’Università di Torino, i cloud di Google in Italia potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico e contribuire a creare fino a 65.000 nuovi posti di lavoro entro il 2025 a livello locale, in Piemonte e Lombardia.

La nuova region di Google Cloud italiana

L’Italia è il primo paese nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ad ospitare due Google Cloud Region. Le altre, presenti in Europa, si trovano a Londra, Zurigo, Francoforte, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Finlandia. «L’aggiunta di due regioni cloud italiane, a cominciare da Milano, non è solo parte del nostro impegno per aiutare la ripresa digitale dell’Italia, ma per continuare a espandere la nostra impronta digitale. Realizzata in collaborazione con Telecom Italia (TIM), la nuova Region di Milano mira a fornire servizi innovativi di cloud pubblico, privato e ibrido per aiutare le aziende italiane di tutte le dimensioni e di tutti i settori ad accelerare la trasformazione digitale», si legge sul sito di Google Cloud. «La partnership tra TIM e Google Cloud accelererà la digitalizzazione di aziende, pubbliche amministrazioni e privati cittadini. I clienti beneficeranno di soluzioni digitali innovative, flessibili e sicure grazie alle nuove regioni italiane Google Cloud e ai data center sostenibili di TIM. Stiamo infatti inaugurando un’infrastruttura strategica che unirà gli enormi benefici economici attesi in Lombardia e Piemonte con importanti vantaggi per l’ambiente: la nostra rete di data center, progettata e realizzata secondo criteri di ecosostenibilità, consentirà notevoli risparmi di CO2», ha affermato Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM.

I piani di espansione di Google

L’anno scorso Google aveva annunciato nuove regioni cloud in arrivo a Columbus, Ohio e Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, così come nuove espansioni in tutto il mondo per velocizzare l’esecuzione delle app per gli utenti locali. Il network globale comprende 34 region e 103 zone, attraverso le quali Google Cloud fornisce servizi agli utenti di oltre 200 paesi e territori nel mondo. Offre ai clienti risorse di elaborazione e archiviazione più vicine ai loro utenti, nonché analisi di Google e la sua rete di distribuzione dei contenuti (CDN). «La nostra missione in Google Cloud è fornire una piattaforma che consenta alle aziende di ogni settore e di qualsiasi paese di trasformare il modo in cui fanno affari e servono i propri clienti utilizzando la tecnologia digitale. Che tu sia un’impresa tradizionale, una startup o un nativo digitale, siamo pronti ad aiutarti a spingerti al livello successivo con un cloud creato per aprire nuove porte alle opportunità, proprio dal cuore economico dell’Italia», si legge ancora sul sito.