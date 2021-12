Google Cloud rivela i piani di espansione dell’infrastruttura

Google ha annunciato nuove regioni cloud in arrivo a Columbus, Ohio e Dallas, in Texas, negli Stati Uniti, così come nuove espansioni in tutto il mondo per velocizzare l’esecuzione delle app per gli utenti locali. È quanto riporta il sito zdnet.



Google ha rivelato che la sua nuova regione cloud in Israele sarà situata vicino a Tel Aviv e ha delineato la sua espansione in Sud America, Europa, Asia e Medio Oriente. Google potrebbe controllare il Web con Chrome, ma è ancora al terzo posto nel cloud, dopo Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure. Tuttavia, sta rimodellando la sua immagine e tentando di rendere il suo cloud pubblico più attraente rispetto ai suoi rivali. Google Cloud non è ancora redditizio, ma genera ricavi per poco meno di 5 miliardi di dollari al trimestre. Google Cloud ora è composto da 29 regioni cloud e 88 zone, rispetto alle 25 regioni e 76 zone dell’aprile 2021. Offre ai clienti risorse di elaborazione e archiviazione più vicine ai loro utenti, nonché analisi di Google e la sua rete di distribuzione dei contenuti (CDN). La nuova regione di Tel Aviv aiuterà le startup a crescere e ad aggiungersi alle regioni aperte a: Varsavia, Polonia; Delhi NCR, India; Melbourne, Australia; Toronto, Canada.

Un’altra pietra miliare per Google Cloud è il cloud di nuova generazione per la Germania in collaborazione con T-Systems. Google prevede di spendere 1 miliardo di euro in infrastrutture cloud in 10 anni in Germania e sta costruendo il data center di Berlino-Brandeburgo oltre ad espandere la sua regione cloud a Francoforte nel 2022. In Arabia Saudita, Google ha annunciato Dammam come location per la sua nuova regione cloud. Sta procedendo alle assunzioni per il suo ufficio con sede a Riyadh per supportare l’implementazione e il funzionamento della regione cloud. Google ha anche annunciato che è ora disponibile la sua regione di Santiago che, ancora una volta, avvicinerà il cloud agli utenti finali dei clienti. I clienti includono Caja Los Andes, Red Salud e LATAM Airlines. Le nuove regioni cloud a Columbus e Dallas dovrebbero aiutare le organizzazioni locali a fornire app con una latenza inferiore.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]