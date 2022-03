Google sta inviando avvisi di raid aerei sui telefoni Android in Ucraina

La piattaforma Google sta avvisando, tramite messaggi sui telefoni Android, della presenza di raid aerei in Ucraina. Il governo del paese attaccato da Putin ha chiesto a Google di implementare tale funzione Android di allerta, funzione che si auspica possa aiutare i cittadini ucraini e, in generale, chi si trova nel paese invaso, ad essere più sicuri.

Leggi anche > Google ha estromesso RT e Sputnik anche dal motore di ricerca, su richiesta dell’UE?

Il governo di Kiev ha domandato a Google di implementare la funzione di allert per aiutare i cittadini ucraini a capire se ci saranno bombardamenti imminenti nella zona. Google ha spiegato che la nuova funzionalità integra gli avvisi di attacco aereo già esistenti e, dunque, opera a supporto degli avvisi che il governo fornisce autonomamente ai suoi cittadini.

Non è il primo passo che Google ha mosso per aiutare l’Ucraina. La piattaforma stessa ha dichiarato di aver sospeso in Russia la maggior parte delle sue attività commerciali per tutte le aziende che hanno sede nel territorio invasore, come pubblicità e servizi a pagamento, registrazioni a Google Cloud, la possibilità di monetizzare la piattaforma video YouTube. Rimangono disponibili in Russia, per il momento, solo servizi gratuiti come YouTube, Gmail e Ricerca. Inoltre, Google ha dichiarato di aver osservato una direttiva dell’Unione Europea per eliminare i siti web dei media affiliati allo stato russo, e finanziati da quest’ultimo, dalla barra dei risultati di ricerca nel paese e di aver rimosso da Google Play varie app multimediali russe. Google ha anche attivato un servizio su Maps per offrire soggiorni gratuiti a chi scappa dalla guerra. Molte persone, aziende e hotel stanno collaborando con la piattaforma per fornire il loro aiuto.

Il nuovo sistema di allerta è già attivo e nei giorni che seguiranno verrà esteso a tutto il territorio ucraino, con la speranza, ormai labile, che non verrà mai utilizzato. Google ha reso noto il suo lavoro a sostegno dell’Ucraina, in particolare la società fa sapere di controllare a distanza i tentativi di attacco alla sicurezza informatica ucraina, perseguendo lo scopo di diffondere dati ed informazioni reali ed affidabili e di tutelare la sicurezza di chi ancora è rimasto nel paese bombardato. Abbiamo già parlato del gruppo di analisi delle minacce di Google che, nei giorni scorsi, rilevava l’attività di FancyBear e Ghostwriter, team di hacker probabilmente legami a Russia e Bielorussia che starebbero prendendo di mira Ucraina e Polonia con le tecniche di phishing. Il team ha condiviso tali notizie per incentivare coloro che potrebbero essere a rischio di attacchi informatici ad introdurre e/o implementare le misure di cyber security.