Gomorra è diventata la serie italiana più venduta del mondo ottenendo un successo senza precedenti per le produzioni del nostro paese. Le avventure di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito e Marco D’Amore, si sono evolute nel corso delle stagioni tanto da arrivare al cinema con il film L’Immortale che ha svelato uno dei ritorni più attesi dai fan. Il produttore di Cattleya Riccardo Tozzi ha rilasciato un’intervista a Deadline, in cui ha anticipato che la prossima stagione sarà l’ultima:

“Ci aspettiamo di iniziare le riprese tra luglio e settembre. Sarà fantastica, ogni volta abbiamo cercato di provare qualcosa di diverso. E abbiamo trovato un nuovo punto di vista molto speciale per la quinta stagione. Sarà crepuscolare, cupa ed emozionante. Al momento l’idea che abbiamo è che si tratti dell’ultima stagione. Non si sa mai, ma al momento pensiamo sarà l’ultima stagione”.

Una dichiarazione dunque chiara da parte di Riccardo Tozzi, che si prepara a dire addio a Gomorra. C’è da dire che nel corso degli anni sono state dette molte bugie su Gomorra, che avrebbe dovuto concludersi nella terza stagione per non parlare poi del film spin-off rivelatosi poi un sequel col ritorno in vita di Ciro Di Marzio. L’attesa di tutti è ora sulla ripartenza delle produzioni cinematografiche e televisive, con le riprese della quinta stagione di Gomorra che dovrebbero partire quindi nel mese di luglio. Coronavirus permettendo.